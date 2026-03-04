Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 3-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 11.

Đơn vị bầu cử số 11 có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai; Võ Thị Bảo Ngân - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất; Rơ Châm Hphik - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl; Hoàng Thị Lệ - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Ly; Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Chủ tịch Công ty Phát triển cao su C.R.C.K; Đoàn Thị Thúy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Thống Nhất.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện và cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri phường Thống Nhất đề nghị các đại biểu nếu trúng cử phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến HĐND tỉnh và cơ quan chức năng, bảo đảm tiếng nói của đại biểu thực sự đại diện cho ý chí của cử tri.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm giải quyết dứt điểm các dự án treo; định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây của tỉnh, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp; xử lý quỹ đất công, tài sản doanh nghiệp sau giải thể; bảo đảm an sinh xã hội và chế độ cho người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời, đề nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông, thoát nước; chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ giáo viên để đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày.

Cử tri phường Thống Nhất phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Vũ Tiến Anh trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.