Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Thống Nhất

BÁ BÍNH

(GLO)- Sáng 3-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 11.

Đơn vị bầu cử số 11 có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai; Võ Thị Bảo Ngân - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất; Rơ Châm Hphik - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl; Hoàng Thị Lệ - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Ly; Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Chủ tịch Công ty Phát triển cao su C.R.C.K; Đoàn Thị Thúy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai.

glo-thong-nhat-bau-cu-1.jpg
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Thống Nhất.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện và cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

glo-thong-nhat-bau-cu-3.jpg
Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri phường Thống Nhất đề nghị các đại biểu nếu trúng cử phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến HĐND tỉnh và cơ quan chức năng, bảo đảm tiếng nói của đại biểu thực sự đại diện cho ý chí của cử tri.

glo-thong-nhat-bau-cu-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm giải quyết dứt điểm các dự án treo; định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây của tỉnh, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp; xử lý quỹ đất công, tài sản doanh nghiệp sau giải thể; bảo đảm an sinh xã hội và chế độ cho người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời, đề nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông, thoát nước; chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ giáo viên để đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày.

glo-thong-nhat-bau-cu-4.jpg
Cử tri phường Thống Nhất phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Vũ Tiến Anh trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Khởi động tiếp xúc cử tri: Gửi gắm niềm tin trước ngày bầu cử

Khởi động tiếp xúc cử tri: Gửi gắm niềm tin trước ngày bầu cử

(GLO)-Ngày 2-3, hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội chính thức được triển khai với 3 đơn vị đầu tiên gồm số 1, số 3 và số 5. Ngay trong ngày đầu tiên, không khí dân chủ, thẳng thắn đã lan tỏa tại các điểm tiếp xúc trên địa bàn tỉnh.

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 26-2, từ xã đảo Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 27-2,  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 3 xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại phường Pleiku và Diên Hồng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát công tác bầu cử tại phường Pleiku và Diên Hồng

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 27-2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Pleiku và Diên Hồng.

