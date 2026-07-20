Chuyển mục đích 12,44 ha rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa

(GLO)- Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (kỳ họp thứ 5), HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.

Theo Nghị quyết, diện tích rừng được chuyển mục đích là 12,44 ha, thuộc loại rừng phòng hộ (đã quy hoạch ra ngoài 3 loại rừng để sử dụng vào mục đích khác từ năm 2018), nguồn gốc là rừng trồng.

Khu vực này nằm tại khoảnh 2, tiểu khu 331I, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (trước ngày 1-7-2025 thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Một phần diện tích đất thuộc Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa do Công ty CP Phú Hòa City làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 279,7 ha, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26-6-2025 và công nhận nhà đầu tư tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 28-1-2026.

Dự án bao gồm các khu nhà ở, công trình công cộng, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ du lịch, công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hình thành khu đô thị hiện đại cho địa phương.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng khi hồ sơ, thủ tục, điều kiện liên quan được đảm bảo đầy đủ.