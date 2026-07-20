Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Chuyển mục đích 12,44 ha rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (kỳ họp thứ 5), HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.

Theo Nghị quyết, diện tích rừng được chuyển mục đích là 12,44 ha, thuộc loại rừng phòng hộ (đã quy hoạch ra ngoài 3 loại rừng để sử dụng vào mục đích khác từ năm 2018), nguồn gốc là rừng trồng.

Khu vực này nằm tại khoảnh 2, tiểu khu 331I, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (trước ngày 1-7-2025 thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

ho-phu-hoa.jpg
Một phần diện tích đất thuộc Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa do Công ty CP Phú Hòa City làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 279,7 ha, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26-6-2025 và công nhận nhà đầu tư tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 28-1-2026.

Dự án bao gồm các khu nhà ở, công trình công cộng, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ du lịch, công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hình thành khu đô thị hiện đại cho địa phương.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng khi hồ sơ, thủ tục, điều kiện liên quan được đảm bảo đầy đủ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

null