Gia Lai phê duyệt nhà đầu tư Dự án Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI, tổng vốn 326 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 15-7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp thực hiện.

Dự án có quy mô 157 ha tại xã Đak Đoa, với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng (100% vốn của nhà đầu tư) nhằm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ nông nghiệp; khảo nghiệm và sản xuất giống cà phê; phân tích mẫu, chế biến thử nghiệm; đào tạo và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, nông hộ.

Nhà máy L’amant Café - Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của dự án là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý vùng nguyên liệu, dự báo và giám sát sâu bệnh; xây dựng dashboard quản trị vùng trồng, góp phần tối ưu lựa chọn giống, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất cà phê.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong quý IV/2026, triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị từ quý II/2027, vận hành thử trong quý III/2028 và đưa vào hoạt động từ quý IV/2028.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đã đề xuất đề án phát triển cà phê bền vững giai đoạn 2026-2030 với 5 dự án có tổng vốn hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó có Trung tâm nghiên cứu AI nông nghiệp cà phê.

Doanh nghiệp cũng đã ký 5 biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh, gồm các dự án về phân bón hữu cơ, du lịch cà phê, logistics, chế biến cà phê công nghệ cao và trung tâm nghiên cứu AI.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho lãnh đạo Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: An Nhiên

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp thành lập năm 2004, do ông Thái Như Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. Theo công ty, hiện liên kết với hơn 20.000 hộ nông dân, xuất khẩu cà phê đến hơn 60 quốc gia và chiếm trên 12% sản lượng Robusta xuất khẩu của Việt Nam.