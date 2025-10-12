Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Giải thưởng do Enterprise Asia tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Vĩnh Hiệp-doanh nghiệp xuất thân từ tỉnh Gia Lai và chiếm được vị thế trên bản đồ cà phê toàn cầu.

vinhhiepgl.jpg
Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á. Ảnh: BTC

Từ một cơ sở gia đình, Vĩnh Hiệp đã trở thành nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, hiện diện tại hơn 60 quốc gia, đóng góp hơn 769 triệu USD trong niên vụ 2024-2025, chiếm 9,3% kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Với triết lý “Tử tế-Chính trực-Chất lượng”, Vĩnh Hiệp kiên định phát triển bền vững, tiên phong canh tác hữu cơ đạt các tiêu chuẩn: USDA Organic, EU Organic, cùng các chứng nhận quốc tế uy tín như 4C, Rainforest Alliance, ISO, HACCP...

nhieu-dien-tich-ca-phe-duoc-nguoi-dan-lien-ket-voi-doanh-nghiep-san-xuat-theo-tieu-chuan-4c-gop-phan-nang-cao-chat-luong-va-tao-dau-ra-on-dinh.jpg
Vĩnh Hiệp liên kết với hàng nghìn hộ dân sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Q.T

Doanh nghiệp cũng chủ động chuyển đổi số, quản trị khí thải carbon, tuân thủ quy định EUDR của Liên minh châu Âu, tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song hành cùng phát triển kinh tế, Vĩnh Hiệp đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội, triển khai nhiều hoạt động CSR và ESG: hỗ trợ sinh kế cho nông dân, trồng rừng, cung cấp nước sạch và đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Thái Như Hiệp nhấn mạnh: Giải thưởng này là lời tri ân đến hơn 15 nghìn hộ nông dân tại Tây Nguyên, tập thể Vĩnh Hiệp và mạng lưới đối tác toàn cầu đã đồng hành xây dựng ngành cà phê minh bạch, có trách nhiệm và hướng đến tương lai xanh.

Cú “đúp” tại APEA 2025 không chỉ là niềm tự hào của Vĩnh Hiệp Gia Lai, mà còn góp phần khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, lan tỏa thương hiệu cà phê Gia Lai-Tây Nguyên ra thế giới.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Doanh nghiệp

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

Doanh nghiệp

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nghiệp

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

Doanh nghiệp

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Thời sự - Bình luận

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

null