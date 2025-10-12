Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Giải thưởng do Enterprise Asia tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Vĩnh Hiệp-doanh nghiệp xuất thân từ tỉnh Gia Lai và chiếm được vị thế trên bản đồ cà phê toàn cầu.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á. Ảnh: BTC

Từ một cơ sở gia đình, Vĩnh Hiệp đã trở thành nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, hiện diện tại hơn 60 quốc gia, đóng góp hơn 769 triệu USD trong niên vụ 2024-2025, chiếm 9,3% kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Với triết lý “Tử tế-Chính trực-Chất lượng”, Vĩnh Hiệp kiên định phát triển bền vững, tiên phong canh tác hữu cơ đạt các tiêu chuẩn: USDA Organic, EU Organic, cùng các chứng nhận quốc tế uy tín như 4C, Rainforest Alliance, ISO, HACCP...

Vĩnh Hiệp liên kết với hàng nghìn hộ dân sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Q.T

Doanh nghiệp cũng chủ động chuyển đổi số, quản trị khí thải carbon, tuân thủ quy định EUDR của Liên minh châu Âu, tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song hành cùng phát triển kinh tế, Vĩnh Hiệp đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội, triển khai nhiều hoạt động CSR và ESG: hỗ trợ sinh kế cho nông dân, trồng rừng, cung cấp nước sạch và đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Thái Như Hiệp nhấn mạnh: Giải thưởng này là lời tri ân đến hơn 15 nghìn hộ nông dân tại Tây Nguyên, tập thể Vĩnh Hiệp và mạng lưới đối tác toàn cầu đã đồng hành xây dựng ngành cà phê minh bạch, có trách nhiệm và hướng đến tương lai xanh.

Cú “đúp” tại APEA 2025 không chỉ là niềm tự hào của Vĩnh Hiệp Gia Lai, mà còn góp phần khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, lan tỏa thương hiệu cà phê Gia Lai-Tây Nguyên ra thế giới.