Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt xấp xỉ 1 tỷ USD

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình xuất khẩu cà phê của tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 975 triệu USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê của tỉnh tiến sát mốc 1 tỷ USD.

Kho hàng xuất khẩu cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú). Ảnh: Vũ Thảo

Nguyên nhân tăng trưởng chủ yếu nhờ giá cà phê duy trì ở mức cao, bình quân 5.500 USD/tấn, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực mà còn là động lực chính kéo kim ngạch xuất khẩu của tỉnh bứt phá.

Hiện Gia Lai đang tập trung xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cà phê nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến sâu để gia tăng giá trị mặt hàng cà phê.

Cùng với đó, tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác thông tin và dự báo thị trường; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu cà phê.

Gia Lai hiện có hơn 107.400 ha cà phê (56.691 ha đã đạt tiêu chuẩn Organic, Rainforest Alliance, 4C) với tổng sản lượng đạt hơn 333.250 tấn; trong đó, sản lượng hàng xuất khẩu sang thị trường 60 quốc gia trên thế giới khoảng 240.000 tấn/năm.