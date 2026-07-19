Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nông - lâm - thủy sản

(GLO)- Gói tín dụng 185 nghìn tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đang được các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai, tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản.

Nguồn vốn này góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ tháo gỡ khó khăn về vốn, mở rộng đầu tư. Ảnh: T.S

Đây là gói tín dụng ưu đãi đặc thù do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai nhằm hỗ trợ lĩnh vực nông - lâm - thủy sản.

Chương trình được triển khai từ năm 2023 với quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng, có sự tham gia của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Đến nay, ngoài 4 ngân hàng này, nhiều ngân hàng thương mại khác cũng đăng ký tham gia, nâng tổng quy mô gói tín dụng lên 185 nghìn tỷ đồng.

Điểm khác biệt của chương trình so với nhiều gói tín dụng khác là nguồn vốn và cơ chế vận hành. Theo đó, nguồn vốn do các ngân hàng tự huy động để cho khách hàng vay, không phải nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất.

Tuy nhiên, các ngân hàng phải thực hiện nghiêm quy định của Ngân hàng Nhà nước, áp dụng mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 1-2%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn. Điều này tạo thêm cơ hội để nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh - cho biết, các doanh nghiệp hiện đang chịu nhiều áp lực do chi phí nguyên, vật liệu tăng, trong khi thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, khiến việc tái đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD) đối mặt với nhiều trở ngại.

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của ngân hàng thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân nhanh chính là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động.

Thấu hiểu những khó khăn này, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai gói tín dụng 185 nghìn tỷ đồng, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn phục vụ đầu tư SXKD. Riêng Agribank Bình Định đã giải ngân hơn 5,89 tỷ đồng vốn trung và dài hạn cho 2 khách hàng với lãi suất 9,23%/năm.

Khách hàng làm thủ tục vay vốn tại Vietcombank Bình Định. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Hữu Câu - Giám đốc Agribank Bình Định - cho hay, các đơn vị trực thuộc đang chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp; đồng thời, cử cán bộ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Các ngân hàng thương mại khác, Vietcombank Bình Định, VietinBank Bình Định, MBBank Bình Định (Ngân hàng TMCP Quân đội), BVBank Bình Định (Ngân hàng TMCP Bản Việt), Bac A Bank Bình Định (Ngân hàng TMCP Bắc Á)... cũng đang tích cực triển khai chương trình tín dụng dành cho lĩnh vực nông - lâm - thủy sản.

Các ngân hàng cam kết đơn giản hóa thủ tục vay vốn thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động tín dụng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Riêng Bac A Bank Bình Định, 6 tháng đầu năm 2026 đã giải ngân gần 2.000 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn với lãi suất từ 8,9%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng còn cấp tín dụng phục vụ hoạt động xuất khẩu cho một số khách hàng với doanh số thanh toán quốc tế gần 40 triệu USD, áp dụng lãi suất cho vay từ 5,3%/năm.

Ông Lê Thanh Phượng - Giám đốc Bac A Bank Bình Định - cho biết: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất cạnh tranh, phục vụ đầu tư phát triển SXKD. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm duy trì tăng trưởng tín dụng và khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của ngân hàng đối với khách hàng”.

Hiện toàn tỉnh có 6.308 lượt khách hàng là tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn dư nợ hơn 1.078 tỷ đồng từ chương trình tín dụng dành cho lĩnh vực nông - lâm - thủy sản.

Theo ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực XI, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang triển khai chương trình tín dụng đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định.

Chương trình góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, nâng cao năng lực đầu tư, mở rộng SXKD cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực XI sẽ tiếp tục đôn đốc các ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận và vay vốn đầu tư phát triển SXKD.