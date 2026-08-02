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Nhà máy Sữa Bình Định kỷ niệm 30 năm thành lập

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HẢI YẾN HẢI YẾN
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(GLO)- Tối ngày 1- 8, Nhà máy Sữa Bình Định (Vinamilk) kỷ niệm 30 năm thành lập (3/8/1996 – 3/8/2026), đánh dấu chặng đường phát triển từ một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ trở thành một trong những nhà máy chủ lực của Vinamilk tại khu vực miền Trung.

Tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Sữa Bình Định, nhà máy chính thức đi vào hoạt động ngày 3- 8 -1996 tại TP. Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn Nam) với diện tích khoảng 200m², một dây chuyền sản xuất và sản lượng chỉ 201 tấn trong năm đầu tiên. Sau 30 năm, sản lượng dự kiến năm 2026 đạt 88.068 tấn, tăng hơn 438 lần so với thời điểm mới thành lập.

Cùng với sự phát triển của Vinamilk, nhà máy liên tục được đầu tư mở rộng. Năm 2003, nhà máy chuyển về cơ sở mới rộng gần 3ha, tạo điều kiện đầu tư đồng bộ hạ tầng và dây chuyền sản xuất. Giai đoạn 2015 - 2019, nhiều dây chuyền thế hệ mới, hệ thống tự động hóa và robot được đưa vào vận hành. Năm 2022, kho thông minh trị giá khoảng 100 tỷ đồng đi vào hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa và logistics.

Đến năm 2023, nhà máy tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất sữa đặc công suất 8.000 lít/giờ - lớn nhất trong hệ thống các nhà máy sản xuất sữa đặc của Vinamilk, đồng thời đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất sữa hạt đầu tiên của doanh nghiệp.

Năng lực sản xuất của nhà máy tăng trưởng liên tục qua các giai đoạn. Nếu năm 2005 đạt 16.546 tấn thì đến năm 2015 đạt 48.520 tấn, gần gấp ba lần sau một thập kỷ. Sản lượng tiếp tục tăng lên 53.148 tấn năm 2020, 58.100 tấn năm 2023, 82.702 tấn năm 2024 và dự kiến đạt 88.068 tấn trong năm 2026.

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Ông Lê Hoàng Minh (bìa trái) - Giám Đốc Điều hành Sản xuất, Công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk trao quà lưu niệm cho Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Bình Định nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Ảnh: Hải Yến

Không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, Nhà máy Sữa Bình Định còn đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương. Giai đoạn 2023 - 2026, số nộp ngân sách luôn duy trì ở mức hàng trăm tỷ đồng, từ 136 tỷ đồng năm 2023 lên 236 tỷ đồng năm 2024, đạt 189 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến khoảng 215 tỷ đồng trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Nhà máy Sữa Bình Định, giá trị lớn nhất sau 30 năm không chỉ là hệ thống dây chuyền hiện đại mà còn là đội ngũ cán bộ, người lao động đã gắn bó, kế thừa và không ngừng đổi mới, tạo nền tảng để nhà máy tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp cho kinh tế địa phương và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

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