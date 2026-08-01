( GLO)- Chiều 1-8-2026, tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia tổ chức chương trình “Hành trình gieo bóng mát- Vun gốc lành, đón đô thị xanh" khởi đầu cho chuỗi hoạt động vì cộng đồng và môi trường của doanh nghiệp.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức trồng cây xanh cộng đồng, với sự tham gia trực tiếp của hơn 400 khách mời là đại diện chính quyền địa phương, các hội - đoàn thể, đại lý, đối tác, khách hàng của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia cùng cư dân gần khu vực dự án.

Mỗi cây được trồng được gắn bảng tên lưu niệm, đồng thời Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia đóng góp 100.000 đồng/cây vào quỹ cứu trợ phường Quy Nhơn Nam. Trong chiều 1-8, có 482 cây xanh được trồng trong khu vực dự án, tổng số tiền đóng góp vào quỹ cứu trợ của địa phương là 65 triệu đồng.

Các cựu chiến binh phường Quy Nhơn Nam tham gia hoạt động trồng cây xanh tại khu vực Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Với cơ chế đặc biệt này, hành động trồng cây không dừng lại ở giá trị biểu tượng, mà trực tiếp chuyển hóa thành nguồn lực cụ thể để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, tạo nên những giá trị tích cực và bền vững cho địa phương.

Theo Bà Nguyễn Thị Thanh- Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia, Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn có diện tích 6,3 ha, được chia thành 3 phân khu, thiết kế xây dựng 283 căn nhà phố liền kề 4 tầng cao cấp, 2 trung tâm dịch vụ thương mại và 1 trường học liên cấp rộng 4.000m2 cùng với bể bơi, sân thể thao, quảng trường và những cung đường ánh sáng, tạo không gian sống lý tưởng, hiện đại và đầy đủ tiện nghi cho khoảng 1.100 người. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.700 tỷ đồng.

Dự án khởi công từ tháng 8-2025, đến nay đã hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các phân khu cũng đều được triển khai đầu tư. Công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ dự án vào tháng 11-2027, kiến tạo một trung tâm thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản khu vực miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia (bên phải) trao tiền đóng góp vào quỹ cứu trợ của phường Quy Nhơn Nam cho đại diện UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Tiến Sỹ

Hành trình gieo bóng mát- Vun gốc lành, đón đô thị xanh là bước đi cụ thể hóa cho định hướng phát kinh doanh song hành với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường mà Công ty luôn theo đuổi. Hiện Công ty đã xây dựng vườn ươm Phú Gia Living Garden, diện tích 2000m2 để nuôi dưỡng và phát triển, duy trì nguồn cây giống, phục vụ các hoạt động phủ xanh tiếp theo trong chuỗi chương trình.

Các đối tác, khách hàng của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia đóng góp 15 triệu đồng cho quỹ cứu trợ phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Tiến Sỹ