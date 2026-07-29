Kết hợp phát triển đô thị với các ngành kinh tế cốt lõi: Giải pháp tạo đột phá tăng trưởng

(GLO)- Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đô thị với các ngành kinh tế cốt lõi đã giúp nhiều địa phương đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.

Điểm sáng Quy Nhơn

Dẫn đầu Top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế thực tế cao nhất tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 là phường Quy Nhơn với mức tăng trưởng 12,6%.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường, để đạt được kết quả này, địa phương đã quyết liệt cụ thể hóa 4 khâu đột phá chiến lược: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Điểm đột phá dễ nhận thấy nhất tại phường Quy Nhơn chính là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số hướng đến mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giúp phường An Nhơn nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động. Ảnh: T.S

Ông Mai Đào Nguyên Kha - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn - thông tin: Địa phương đã triển khai chính quyền số đồng bộ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, cấp kết quả điện tử đạt trên 99%, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 97,14/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Phong trào chuyển đổi số trong đời sống KT-XH cũng phát triển mạnh mẽ với 3.029 hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng nền tảng thuế điện tử eTax Mobile có liên kết với các ngân hàng thương mại; 32.000/32.403 hộ dân sử dụng ít nhất một nền tảng số để tương tác với chính quyền và xử lý công việc hằng ngày.

Sự quyết tâm bứt phá của Quy Nhơn còn thể hiện ở việc nâng cấp không gian đô thị làm nền tảng cho thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển thông qua việc đầu tư xây dựng và nâng cấp 28 công trình trên lĩnh vực giáo dục, giao thông; đồng thời, giải phóng nhanh mặt bằng các dự án quy mô lớn. Những công trình này góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị, tăng giá trị xây dựng và đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với việc chỉnh trang đô thị, phường Quy Nhơn tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2026, phường thu hút 3,4 triệu lượt khách du lịch, tạo cú hích mạnh mẽ cho thương mại và dịch vụ phát triển với doanh thu dịch vụ bán lẻ hàng hóa lên đến 7.143 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhận thức rõ khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò động lực chính, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để 2.021 doanh nghiệp và 4.142 hộ kinh doanh tiếp cận các nguồn lực về đất đai, thuế, tín dụng, giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh từng bước hình thành chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, Quy Nhơn đã đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu tỉnh giao, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nhiều địa phương đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng

Trong danh sách các địa phương đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao còn có phường Quy Nhơn Đông, phường An Nhơn, xã Tây Sơn, xã Canh Vinh. Xác định thương mại, dịch vụ và du lịch giữ vai trò động lực, là nguồn thu chủ lực của địa phương, phường Quy Nhơn Đông đã cụ thể hóa nhiều giải pháp quan trọng.

Kết quả, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026 của phường đạt 5.354 tỷ đồng; doanh thu du lịch và dịch vụ đạt trên 650 tỷ đồng, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,5%, đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Trong khi đó, phường An Nhơn và các xã Tây Sơn, Canh Vinh tập trung đầu tư chỉnh trang đô thị để tăng dư địa phát triển, đồng thời xác định công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ là trụ cột của nền kinh tế.

Kết hợp phát triển đô thị với thương mại, dịch vụ, du lịch giúp phường Quy Nhơn dẫn đầu tỉnh về tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Nguyễn Đình Chương - Chủ tịch UBND phường An Nhơn - cho biết: Phường đã huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng các chợ theo hướng hiện đại; đồng thời quy hoạch các khu trung tâm thương mại và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho 128 DN cùng 831 hộ kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Địa phương cũng đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho các chủ thể sản xuất kinh doanh và hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử.

Cách làm này giúp hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển sôi động, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 1.683 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Để thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phường An Nhơn quy hoạch lại các làng nghề truyền thống và các cụm công nghiệp theo hướng bền vững, đồng thời đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư cụm công nghiệp: Đồi Hỏa Sơn, Tân Đức, Tân Nghi.

Kết quả, có 67 doanh nghiệp và hơn 1.005 hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định, giá trị sản phẩm công nghiệp đạt 948,8 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, góp phần giúp phường An Nhơn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các địa phương nói trên là minh chứng sinh động cho việc phát triển đô thị gắn liền với khai thác các ngành kinh tế cốt lõi và cải cách hành chính quyết liệt.

Khi tư duy “nói đi đôi với làm” được thể hiện rõ trong thực tiễn, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân được củng cố, mọi rào cản sẽ được tháo gỡ để tạo xung lực mới giúp nền kinh tế địa phương phát triển bền vững.