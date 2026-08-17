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Gia Lai hút 178 dự án, vốn đầu tư tăng gần 3 lần

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 14-8, Gia Lai đã thu hút 178 dự án đầu tư với tổng vốn 167.185,57 tỷ đồng, tăng 44,72% về số dự án và gấp 2,9 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tổng số dự án thu hút mới, có 175 dự án trong nước, vốn 166.869,22 tỷ đồng và 3 dự án FDI, vốn 316,35 tỷ đồng, tương đương 12,17 triệu USD.

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Khởi công trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 155.000 con/năm tại xã Pờ Tó. Ảnh: Hà Duy

Công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn chủ lực khi có 89 dự án, tổng vốn 143.202,72 tỷ đồng. Tiếp đến là xây dựng - hạ tầng với 15 dự án, vốn 8.937,02 tỷ đồng; nông - lâm nghiệp và thủy sản 50 dự án, vốn 6.843,86 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ, du lịch 15 dự án, vốn 3.967,64 tỷ đồng.

Tại các khu, cụm công nghiệp, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút 12 dự án với tổng vốn 1.046,4 tỷ đồng, diện tích 48,1 ha; đồng thời, có 11 dự án đang hoàn thiện thủ tục, tổng vốn 1.429,2 tỷ đồng.

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Hạ tầng giao thông được tỉnh tăng cường đầu tư nhằm tăng năng lực kết nối, góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Đáng chú ý, trong tháng 7-2026, có 291 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 7.028 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 2.366 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29,21% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 36.532 tỷ đồng, tăng 2,88 lần.

Tuy nhiên, cùng thời gian có 1.045 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 486 doanh nghiệp giải thể. Điều này cho thấy, bên cạnh đà gia tăng số doanh nghiệp mới, sức khỏe và khả năng duy trì hoạt động của khu vực doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục được quan tâm.

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