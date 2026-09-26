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Bò H’Mông có gì đặc biệt mà giá thịt lên tới 1,2 triệu đồng/kg?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Từ một giống bò địa phương thích nghi với vùng núi đá, bò H’Mông đang được nghiên cứu theo hướng trở thành dòng thịt bò chất lượng cao của Việt Nam, với tiềm năng phát triển thương hiệu ở phân khúc cao cấp.

Bò H’Mông vốn quen thuộc với đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng những năm gần đây, giống bò này được chú ý nhiều hơn nhờ tiềm năng về di truyền, tầm vóc và chất lượng thịt. Một số sản phẩm thịt bò H’Mông hiện được bán với giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg, trong khi ngành chăn nuôi đang nghiên cứu để nâng tầm giống bò này theo hướng tương tự cách Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển Wagyu, Hanwoo.

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Thịt bò H' Mông được chế biến thành món ăn tại một nhà hàng ở Hà Nội. Ảnh nguồn VnExpress

Theo ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, các chuyên gia quốc tế đã đánh giá bò H’Mông trên nhiều phương diện như đặc điểm di truyền, tầm vóc và thể trạng. Kết quả cho thấy giống bò này có tiềm năng lớn để chọn tạo theo hướng bò thịt chất lượng cao; thậm chí điểm xuất phát được đánh giá cao hơn Hanwoo ở một số phương diện.

Một nghiên cứu tại vùng Cao nguyên đá Hà Giang cũng cho thấy bò H’Mông có khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi khắc nghiệt. Đây là đặc điểm quan trọng của một giống bò được hình thành và phát triển trong thời gian dài tại khu vực miền núi phía Bắc.

Không chỉ có sức chống chịu, chất lượng thịt cũng là điểm đáng chú ý. Theo kết quả nghiên cứu được Báo Tuyên Quang dẫn lại từ các nhà khoa học Viện Chăn nuôi, thịt bò vàng H’Mông có hàm lượng protein cao hơn 15% so với bò lai thông thường. Tỷ lệ mỡ giắt trung bình được ghi nhận ở mức 4,2% đối với bò đực, 5,1% ở bò đực thiến và 3,75% ở bò cái; tỷ lệ mỡ giắt đạt mức 3/9 theo thang điểm Hanwoo.

Chính những vân mỡ xen kẽ trong thớ thịt tạo nên độ mềm, mọng nước và hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, khả năng này còn phụ thuộc vào nguồn gene, tuổi, dinh dưỡng, chăm sóc và quy trình vỗ béo.

Tại một số cơ sở đang xây dựng chuỗi sản phẩm bò H’Mông, những phần thịt có vân mỡ đẹp được định vị ở phân khúc cao cấp. Một số sản phẩm được bán với giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg; các phần thịt như thăn nội, thăn ngoại có mức giá thấp hơn.

Giá cao một phần do những phần thịt có tỷ lệ mỡ giắt đẹp chiếm tỷ lệ nhỏ. Theo thông tin từ HTX Cát Lý, mỗi con bò H’Mông chỉ thu được khoảng 2-8 kg loại thịt này, phổ biến khoảng 5-6 kg.

Bò vàng H’Mông tại khu vực Hà Giang trước đây cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ năm 2019, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm gắn với địa danh.

Ngày 22-9, ông Phạm Kim Đăng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình nghiên cứu về bò H’Mông, hướng tới phát triển giống bò này thành sản phẩm thương hiệu quốc gia. Nghiên cứu tập trung đánh giá nguồn gene và xác định những cá thể có đặc điểm tốt để phục vụ chọn tạo giống bằng công nghệ sinh học.

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