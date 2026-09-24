Trung tâm dữ liệu nên áp giá điện kinh doanh hay sản xuất?

(GLO)- Việc áp dụng giá điện nào cho các trung tâm dữ liệu đang phát sinh vướng mắc giữa doanh nghiệp và ngành điện. Bộ Công Thương đã có hướng dẫn, song cách hiểu và thực hiện tại một số nơi chưa thống nhất, trong khi chi phí điện là khoản lớn trong vận hành trung tâm dữ liệu.

Theo Cục Điện lực (Bộ Công Thương), Thông tư 60/2025/TT-BCT quy định trường hợp “cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung” thì áp dụng giá bán lẻ điện theo mục đích kinh doanh.

Không chỉ vướng mắc áp giá điện cho trung tâm dữ liệu, mô hình sử dụng điện đa mục đích dự báo sẽ gặp vướng mắc nếu không có hướng dẫn, quy định rõ ràng Ảnh: AI/Báo Thanh Niên

Tuy nhiên, nếu trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông, truyền hình phục vụ chính hoạt động của doanh nghiệp, không cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu cho bên thứ ba, giá điện được áp dụng theo mục đích sử dụng trong hợp đồng mua bán điện. Trường hợp trung tâm dữ liệu vừa phục vụ nội bộ, vừa cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba, giá điện được xác định theo tỷ lệ sản lượng điện sử dụng cho từng mục đích.

Vướng mắc nổi lên sau khi một số doanh nghiệp cho rằng trung tâm dữ liệu có đặc điểm vận hành giống một cơ sở sản xuất: tiêu thụ điện lớn, hoạt động liên tục 24/7 và điện là đầu vào trực tiếp để tạo ra năng lực điện toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Viettel, VNPT, FPT Telecom, VNG và CMC đã kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tiếp tục áp dụng giá điện sản xuất đối với các trung tâm dữ liệu. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, tại một số trung tâm dữ liệu, chi phí điện sau khi chuyển sang mức giá kinh doanh đã tăng hơn 50% so với trước.

Trước đó, ngày 13-2-2026, Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ Thông tư 60/2025/TT-BCT và nghiên cứu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ để chỉ đạo các tổng công ty điện lực thực hiện việc áp dụng giá bán lẻ điện cho trung tâm dữ liệu đúng quy định.

Đến tháng 4-2026, Bộ Công Thương tiếp tục có Văn bản số 2818/BCT-DL ngày 22-4-2026. Theo văn bản này, trường hợp bên mua và bên bán điện không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho từng mục đích thì áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết đang tồn tại vướng mắc về cơ sở pháp lý khi áp giá điện đối với một số trung tâm dữ liệu. Đơn vị này đã báo cáo Bộ Công Thương và EVN, đồng thời kiến nghị có hướng dẫn thống nhất.

Vấn đề càng được chú ý khi EVNHCMC từng thông báo kế hoạch tạm ngưng cung cấp điện đối với một số khách hàng trung tâm dữ liệu do phát sinh nghĩa vụ thanh toán tiền điện và bất đồng về mức giá áp dụng. EVNHCMC cho biết việc xử lý đang được báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để có hướng thống nhất.

Trong khi đó, trung tâm dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hạ tầng số, điện toán đám mây và các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, y tế, giáo dục và trí tuệ nhân tạo. Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị cũng xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây là một nhiệm vụ quan trọng.

Vì vậy, việc sớm thống nhất cách xác định mục đích sử dụng điện và cơ chế áp giá đối với trung tâm dữ liệu được xem là vấn đề cần được làm rõ, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy định về giá điện, vừa tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí và đầu tư hạ tầng số.