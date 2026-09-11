Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 11/9: Cà phê tăng, hồ tiêu giữ giá cao

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 11/9/2026 tăng nhẹ, mức cao nhất đạt 95.800 đồng/kg; Robusta London bật mạnh, hồ tiêu giữ vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.

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Giá cà phê hôm nay 11/9/2026 tăng nhẹ, mức cao nhất đạt 95.800 đồng/kg; Robusta London tăng mạnh, trong khi hồ tiêu giữ nguyên 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Hình minh họa AI.

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 11/9 ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê trong nước nhích lên tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm, trong khi Robusta London tăng khá mạnh ở phần lớn kỳ hạn.

Ngược lại, Arabica New York đồng loạt giảm. Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ mặt bằng cao sau nhịp tăng mạnh đầu tuần, với mức cao nhất 141.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/9 tăng nhẹ

Mức trung bình được công bố là 95.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 95.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Lâm Đồng tăng tương tự lên 95.200 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất, ở mức 95.800 đồng/kg. Dữ liệu đầu vào không ghi mức thay đổi tại khu vực này nên bài viết không tự bổ sung biến động.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 95.700 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Lâm Đồng 95.200 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Gia Lai 95.700 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 95.800 đồng/kg Chưa có dữ liệu thay đổi Trung bình công bố 95.700 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động từ 95.200 – 95.800 đồng/kg, chênh lệch 600 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Robusta London tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn

Giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt đi lên.

Kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 14 USD/tấn, tương đương 0,41%, lên 3.442 USD/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng tháng 11/2026 tăng tới 82 USD/tấn, tương đương 2,36%, đạt 3.554 USD/tấn. Đây là mức tăng mạnh nhất trong bảng cập nhật.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.442 USD/tấn +14 USD, +0,41% 11/26 3.554 USD/tấn +82 USD, +2,36% 01/27 3.510 USD/tấn +48 USD, +1,39% 03/27 3.486 USD/tấn +37 USD, +1,07% 05/27 3.472 USD/tấn +33 USD, +0,96%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch lớn nhất thuộc kỳ hạn tháng 11/2026 với 15.631 lot, tiếp đến là tháng 1/2027 với 10.595 lot.

Arabica New York đồng loạt giảm

Trái với Robusta, giá Arabica trên sàn New York giảm ở toàn bộ các kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 3,90 US cent/lb, tương đương 1,22%, xuống 315,30 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm mạnh nhất theo tỷ lệ, mất 1,64%, còn 276,40 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 315,30 US cent/lb -3,90, -1,22% 12/26 288,15 US cent/lb -3,90, -1,34% 03/27 279,45 US cent/lb -4,20, -1,48% 05/27 276,40 US cent/lb -4,60, -1,64% 07/27 274,65 US cent/lb -4,55, -1,63%

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch khoảng 17 tấn.

Diễn biến trái chiều giữa London và New York cho thấy thị trường cà phê quốc tế vẫn phân hóa, dù Robusta đang tạo lực hỗ trợ tốt hơn cho thị trường trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 11/9 giữ mức cao

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang tại tất cả khu vực khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 11/9/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 138.500 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá tiêu tiếp tục dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Sau nhịp tăng mạnh trước đó, thị trường đang giữ được vùng giá cao mà chưa xuất hiện điều chỉnh đáng kể.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá các loại tiêu tại Ấn Độ tiếp tục ổn định theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 201.070 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 192.622 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 195.438 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể biến động theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Robusta hỗ trợ cà phê trong nước, hồ tiêu tiếp tục tích lũy

Điểm đáng chú ý ngày 11/9 là giá cà phê trong nước nhích tăng trong bối cảnh Robusta London bật mạnh, đặc biệt kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 2,36%.

Arabica New York lại giảm trên diện rộng, cho thấy thị trường thế giới chưa hình thành xu hướng tăng đồng thuận.

Với hồ tiêu, vùng giá 137.000 – 141.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì. Việc giá đứng vững sau đợt tăng mạnh cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu mua hàng.