(GLO)- Từ 15 giờ ngày 1-10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo hướng trái chiều: giá xăng E5RON92 và E10RON95-III cùng tăng nhẹ, trong khi dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít.

Theo thông tin về kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ cùng ngày. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán tối đa không cao hơn 26.569 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, lên mức tối đa 27.189 đồng/lít.

Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm gần 800 đồng/lít từ chiều 1-10. Ảnh: Phương Vi

Ở nhóm nhiên liệu diesel, giá dầu diesel 0.05S giảm mạnh 780 đồng/lít, xuống mức tối đa 29.717 đồng/lít. Mức giảm này đưa giá dầu diesel trở lại dưới ngưỡng 30.000 đồng/lít sau khi mặt hàng này được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 24-9.

So với kỳ điều hành gần nhất ngày 24-9, mặt bằng giá xăng trong nước tiếp tục nhích lên, nhưng mức tăng thấp hơn đáng kể. Trước đó, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên 26.397 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên 27.087 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S khi đó tăng 552 đồng/lít, lên 30.497 đồng/lít.

Diễn biến mới cho thấy thị trường xăng dầu trong nước đã có sự phân hóa rõ hơn sau chuỗi tăng giá trong tháng 9.

Một yếu tố đáng chú ý trong ngày 1-10 là chính sách thuế đối với xăng dầu. Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30-9-2026, kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay thêm 3 tháng. Theo đó, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026.

Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng vẫn được thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn. Việc Chính phủ kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước vừa trải qua 4 kỳ điều hành tăng liên tiếp trong tháng 9.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giá dầu những phiên gần đây có nhiều biến động. Đến khoảng 11 giờ 12 ngày 1-10, giá dầu Brent ở mức 96,86 USD/thùng, giảm 1,19% so với phiên liền trước; dầu WTI ở mức 89,12 USD/thùng, giảm 1,44%.