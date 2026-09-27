Gia Lai triển khai lộ trình xăng E10: Kiểm soát chặt nguồn cung, chất lượng và giá bán

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 11970/UBND-XDCT yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu trên địa bàn triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương và thương nhân kinh doanh xăng dầu rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 phù hợp quy định và điều kiện thực tế; thường xuyên theo dõi cung cầu, khả năng đáp ứng của hệ thống phân phối, chất lượng và giá bán.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, bảo đảm nguồn cung ổn định. Ảnh: P.V

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung E10 ổn định, liên tục; xác định nguồn xăng nền, ethanol nhiên liệu, năng lực pha chế, phối trộn hoặc phương án mua E10 từ nguồn hợp pháp; chuẩn bị phương án dự phòng khi nguồn cung hoặc vận chuyển gặp khó khăn.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện đúng quy định về nhận diện, niêm yết tên hàng, biển báo và thông tin hướng dẫn sử dụng xăng E10 rõ ràng, dễ nhận biết; bảo đảm người tiêu dùng không bị nhầm lẫn giữa các chủng loại xăng dầu…

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và đo lường đối với xăng E10; tập trung kiểm tra hàm lượng ethanol, trị số octan và các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan; kiểm tra phương tiện đo xăng dầu, việc kiểm định, niêm phong, kẹp chì và tính chính xác của phép đo tại các cửa hàng bán lẻ.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường xăng dầu, tập trung xử lý các hành vi kinh doanh xăng E10 không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; pha trộn, phối trộn trái phép; gian lận đo lường; găm hàng, đầu cơ, tạo khan hiếm giả tạo, ngừng bán không có lý do chính đáng và vi phạm về niêm yết, giá bán.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định và lộ trình sử dụng xăng E10 đến người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp; phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh xăng E10 không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; chủ động nắm tình hình tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kịp thời thông tin khi phát hiện thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc dấu hiệu vi phạm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu theo dõi, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án sản xuất ethanol An Khê, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động, góp phần bổ sung nguồn nguyên liệu và tăng khả năng cung ứng xăng E10.

Dự án Nhà máy Ethanol An Khê sử dụng nguồn nguyên liệu mật rỉ mía từ các nhà máy đường tại Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: P.L

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải và ứng phó sự cố tràn đổ xăng dầu. Sở Tài chính phối hợp theo dõi diễn biến thị trường, giá cả và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đầu tư đối với Dự án sản xuất ethanol An Khê.

Sở Xây dựng theo dõi hạ tầng giao thông, hoạt động vận tải, kịp thời xử lý các điểm ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, không để gián đoạn nguồn cung xăng E10.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp thông tin, tuyên truyền về lộ trình sử dụng, cách nhận biết xăng E10 và quyền của người tiêu dùng. Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, bảo đảm an toàn PCCC, CNCH và xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, pha chế, kinh doanh xăng dầu…

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải hoàn thiện, duy trì và kiểm tra hệ thống bồn chứa, đường ống, cột đo, thiết bị công nghệ phù hợp với xăng E10; thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, bảo quản, tồn chứa và bán xăng E10, không tự ý pha trộn, thay đổi thành phần hoặc làm ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu.

Cùng với đó, niêm yết công khai số điện thoại hoặc phương thức tiếp nhận phản ánh của khách hàng; chủ động tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và phối hợp với cơ quan chức năng khi có vụ việc liên quan đến chất lượng, số lượng hoặc an toàn của xăng E10.

UBND tỉnh yêu cầu khi phát sinh thiếu hụt hoặc gián đoạn nguồn cung, sự cố về chất lượng, cháy nổ, môi trường hoặc vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng trên diện rộng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện phải thông tin ngay cho Sở Công Thương và cơ quan có thẩm quyền để phối hợp kiểm tra, xử lý.