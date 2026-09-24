Gia Lai triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 11594/UBND-XDCT về việc triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học trên địa bàn tỉnh, trong đó đặt yêu cầu bảo đảm nguồn cung, chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng khi thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Dự án Nhà máy Ethanol An Khê sử dụng nguồn nguyên liệu mật rỉ mía từ các nhà máy đường tại Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Phi Long

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Văn bản số 11513/UBND-KTTH ngày 11-9-2026) đối với chủ trương đầu tư dự án sản xuất ethanol An Khê theo đúng quy định pháp luật, nhằm tạo điều kiện bổ sung nguồn cung E100 trong nước.

Dự án Nhà máy Ethanol An Khê do Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 1.742 tỷ đồng; dự kiến đưa vào hoạt động từ quý I/2028. Nhà máy được thiết kế với công suất 200.000 lít ethanol 100%/ngày, có thể sản xuất song song hai loại sản phẩm cồn thực phẩm (chiếm 30-35%) và ethanol nhiên liệu (65-70%) hoặc sản xuất 100% ethanol nhiên liệu. Sản phẩm chính của nhà máy là cồn thực phẩm và ethanol nhiên liệu. Ngoài ra, còn thu hồi các sản phẩm phụ như CO₂ lỏng, sinh khối nấm men sấy khô và bã hèm. Nguồn nguyên liệu chính của dự án là mật rỉ từ các nhà máy đường tại Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo lộ trình dự kiến, sản lượng sẽ đạt khoảng 51 triệu lít vào năm 2028, tăng lên 57 triệu lít giai đoạn 2032-2035 và 60 triệu lít/năm từ năm 2036 trở đi. Việc hình thành thêm nguồn cung ethanol tại địa phương được kỳ vọng góp phần tăng khả năng đáp ứng nguyên liệu phục vụ phối trộn xăng sinh học trong nước.

Theo Công văn số 11594/UBND-XDCT, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên địa bàn. Sở Công Thương có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, hoàn thành trước ngày 24-9-2026.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, phối hợp triển khai đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.