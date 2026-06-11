Chủ động ứng phó nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nhiều ngày gần đây tăng đột biến. Trước áp lực này, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Thái Minh Châu-Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, xung quanh nội dung này.

* Trong bối cảnh nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh tăng hơn 20% do nắng nóng kéo dài, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động những giải pháp gì để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho người dân và DN, thưa ông?

Ông Thái Minh Châu - Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai. Ảnh: NVCC - Ngay từ đầu mùa khô, chúng tôi đã xây dựng các phương án vận hành theo từng kịch bản tiêu thụ điện, chủ động dự báo các điểm có nguy cơ quá tải để có giải pháp xử lý. Công ty xác định hơn 80 trạm biến áp có nguy cơ quá tải trong mùa bơm tưới để thực hiện nâng công suất, hoán chuyển công suất tiêu thụ điện phù hợp. Riêng trong tháng 4-2026, Công ty đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng sửa chữa, bảo dưỡng trên 50 máy biến áp và khắc phục hư hỏng hơn 30 km đường dây trung, hạ áp. Đồng thời, phối hợp nâng công suất máy biến áp T1 tại Trạm biến áp 110 kV Phù Cát từ 25 MVA lên 63 MVA nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như hệ thống điều khiển từ xa SCADA, sửa chữa điện hotline, kiểm tra lưới điện bằng flycam và camera nhiệt để phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn, xử lý kịp thời các điểm phát nóng và thiết bị quá tải. Nhờ đó, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Nhân viên Điện lực Phú Tài kiểm tra hệ thống điện ở doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Hải Yến

* Thực hiện chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai những giải pháp nào để thực hành tiết kiệm điện ngay trong nội bộ DN?

- Chúng tôi xác định muốn vận động khách hàng tiết kiệm điện thì trước hết ngành điện phải là đơn vị đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản lý vận hành lưới điện; sử dụng hiệu quả điện năng, vật tư, nhiên liệu, văn phòng phẩm và các nguồn lực được giao. Cùng với đó, Công ty khuyến khích các đơn vị nghiên cứu sáng kiến, ứng dụng KHCN nhằm giảm tổn thất điện năng, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao năng suất lao động. Các giải pháp như điều khiển từ xa, flycam, camera nhiệt không chỉ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn giúp tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí vận hành. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, chúng tôi mong muốn lan tỏa văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả từ mỗi cán bộ công nhân viên đến gia đình, cộng đồng và khách hàng sử dụng điện.

Nhân viên điện lực điều khiển flycam kiểm tra quản lý vận hành đường dây. Ảnh: ĐVCC

* Ông muốn gửi thông điệp gì tới các hộ gia đình, cơ sở sản xuất và DN trên địa bàn tỉnh để cùng ngành điện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả?

- Nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng cùng với quá trình phát triển KT-XH, đô thị hóa và mở rộng sản xuất công nghiệp. Vì vậy, tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp giảm chi phí mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tôi mong mỗi hộ gia đình, cơ sở sản xuất và DN cùng nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đối với hộ gia đình, nên sử dụng điều hòa ở mức 26 - 27 độ C kết hợp với quạt, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, ưu tiên các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm. Đối với DN, cần tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), chủ động bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, chuyển một phần hoạt động sang giờ thấp điểm khi có điều kiện. Chỉ cần mỗi khách hàng giảm một phần điện năng tiêu thụ trong giờ cao điểm cũng sẽ góp phần đáng kể giảm áp lực cho hệ thống điện, bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!