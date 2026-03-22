Công ty Điện lực Gia Lai đón khách hàng sử dụng điện thứ 1 triệu

HẢI YẾN
(GLO)- Sáng 22-3, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức lễ chào mừng khách hàng sử dụng điện thứ 1 triệu - dấu mốc quan trọng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của ngành điện trên địa bàn tỉnh.

Khách hàng đặc biệt được vinh danh là hộ kinh doanh trạm sạc Nguyễn Hoàng (số 37, đường 3/2, thôn An Ninh, xã Phù Cát). Buổi lễ tri ân được tổ chức trực tiếp tại địa điểm sử dụng điện, với sự tham dự của lãnh đạo công ty và các đơn vị liên quan.

Công ty Điện lực Gia Lai đón khách hàng sử dụng điện thứ 1 triệu. Ảnh: Hải Yến

Từ xuất phát điểm sau năm 1975 với cơ sở vật chất nghèo nàn, lưới điện nhỏ lẻ, ngành điện Gia Lai từng bước vươn lên mạnh mẽ. Năm 1994, khi hòa lưới điện quốc gia qua đường dây 500 kV Bắc - Nam, hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, mở rộng nhanh chóng, đặc biệt trong chương trình điện khí hóa nông thôn.

Những công trình tiêu biểu như đưa điện về xã Kon Pne hay hoàn thành cấp điện cho xã Vân Canh vào tháng 4-2025 đã góp phần phủ kín điện lưới đến 100% xã, phường, mang lại ý nghĩa lớn về an sinh xã hội.

Đáng chú ý, từ tháng 7-2025, Công ty Điện lực Bình Định sáp nhập vào Công ty Điện lực Gia Lai, hình thành đơn vị điện lực quy mô lớn liên vùng Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ.

Đến nay, đơn vị quản lý hàng chục nghìn km đường dây và hơn 11.500 trạm biến áp, cung cấp điện cho gần 1 triệu khách hàng, với sản lượng trên 4 tỷ kWh/năm.

Sự kiện đón khách hàng thứ 1 triệu không chỉ là dấu mốc về quy mô mà còn khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Với thông điệp “Triệu lời cảm ơn - Cùng PC Gia Lai thắp sáng triệu niềm tin”, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua xăng tại Cửa hàng số 4 của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Tiến Sỹ

Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

Kinh tế

(GLO)- Sáng 7-3, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Công ty yêu cầu từ ngày 5- 3, các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng đối với tất cả các phương thức.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang có Tổng Giám đốc mới

Kinh tế

(GLO)- Sáng 4-3, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Doanh nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Kinh tế

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Chuyển động Tết

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phía Đông nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

