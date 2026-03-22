(GLO)- Sáng 22-3, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức lễ chào mừng khách hàng sử dụng điện thứ 1 triệu - dấu mốc quan trọng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của ngành điện trên địa bàn tỉnh.

Khách hàng đặc biệt được vinh danh là hộ kinh doanh trạm sạc Nguyễn Hoàng (số 37, đường 3/2, thôn An Ninh, xã Phù Cát). Buổi lễ tri ân được tổ chức trực tiếp tại địa điểm sử dụng điện, với sự tham dự của lãnh đạo công ty và các đơn vị liên quan.

Công ty Điện lực Gia Lai đón khách hàng sử dụng điện thứ 1 triệu. Ảnh: Hải Yến

Từ xuất phát điểm sau năm 1975 với cơ sở vật chất nghèo nàn, lưới điện nhỏ lẻ, ngành điện Gia Lai từng bước vươn lên mạnh mẽ. Năm 1994, khi hòa lưới điện quốc gia qua đường dây 500 kV Bắc - Nam, hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, mở rộng nhanh chóng, đặc biệt trong chương trình điện khí hóa nông thôn.

Những công trình tiêu biểu như đưa điện về xã Kon Pne hay hoàn thành cấp điện cho xã Vân Canh vào tháng 4-2025 đã góp phần phủ kín điện lưới đến 100% xã, phường, mang lại ý nghĩa lớn về an sinh xã hội.

Đáng chú ý, từ tháng 7-2025, Công ty Điện lực Bình Định sáp nhập vào Công ty Điện lực Gia Lai, hình thành đơn vị điện lực quy mô lớn liên vùng Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ.

Đến nay, đơn vị quản lý hàng chục nghìn km đường dây và hơn 11.500 trạm biến áp, cung cấp điện cho gần 1 triệu khách hàng, với sản lượng trên 4 tỷ kWh/năm.

Sự kiện đón khách hàng thứ 1 triệu không chỉ là dấu mốc về quy mô mà còn khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Với thông điệp “Triệu lời cảm ơn - Cùng PC Gia Lai thắp sáng triệu niềm tin”, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.