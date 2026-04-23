Sôi nổi Ngày hội khởi nghiệp phường Bồng Sơn

Tại ngày hội, Ban tổ chức triển khai, giới thiệu một số đề án, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp như: Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Đồng thời, phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2026, gắn với tham gia Cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Gia Lai lần thứ II.

Điểm nhấn của chương trình là phát động mô hình “Mỗi tuần giới thiệu một sản phẩm”. Theo đó, các chi hội lựa chọn sản phẩm tiêu biểu do hội viên phụ nữ, nông dân sản xuất để quảng bá trên nền tảng mạng xã hội của Hội. Hoạt động góp phần giới thiệu sản phẩm địa phương, hỗ trợ hội viên mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại.

Dịp này, Ban tổ chức trao sinh kế cho 2 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 3 hội viên có ý tưởng khởi nghiệp khả thi, qua đó tiếp thêm động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường phối hợp UBND phường Bồng Sơn tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm do hội viên sản xuất tại Quảng trường Bồng Sơn vào ngày 26-4, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Ngày hội góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí vươn lên trong hội viên phụ nữ và nông dân; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.