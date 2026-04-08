Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

Thu hút đầu tư từ lợi thế sẵn có

Nằm ở cửa ngõ phía Tây tỉnh, xã Ia Le có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào và hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư hoàn thiện. Sau sáp nhập, không gian phát triển của địa phương được mở rộng, tạo dư địa lớn để thu hút các dự án đầu tư.

Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đã chủ động định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và chế biến nông sản. Đây là các lĩnh vực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đồng thời đáp ứng xu hướng phát triển bền vững hiện nay.

Xã Ia Le có nhiều tiềm năng và lợi thế thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: N.D

Theo UBND xã Ia Le, năm 2026 địa phương được giao chỉ tiêu thu hút 6 dự án đầu tư. Tuy nhiên, chỉ trong 3 tháng đầu năm, xã đã thu hút được 12 dự án và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có 8 dự án năng lượng tái tạo và 4 dự án nông nghiệp công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2025, xã cũng đã thu hút được 4 dự án đầu tư, bên cạnh nhiều dự án khác đang xin chủ trương. Những kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Ia Le đối với các nhà đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để địa phương chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn, tập trung.

Một trong những dự án tiêu biểu là Dự án sản xuất trứng giống tằm và nuôi tằm con ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai, với quy mô 300 ha, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự án dự kiến mỗi năm sản xuất tối thiểu 170.000 hộp trứng cấp 2 và nuôi tập trung 20.000 hộp tằm con cấp 2.

Bà Hà Thị Hoa - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai - cho biết: Qua nhiều lần khảo sát thực tế, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng phát triển của địa phương cũng như sự đồng hành của chính quyền trong quá trình triển khai dự án.

“Ia Le có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dâu tằm tơ, đặc biệt là về đất đai và khí hậu. Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp chúng tôi yên tâm đầu tư lâu dài” - bà Hoa chia sẻ.

Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai, Hiệp hội Con đường Tơ lụa Hàn Quốc và UBND xã Ia Le ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trồng dâu nuôi tằm công nghệ cao. Ảnh: N.D

Việc nhiều doanh nghiệp tìm đến Ia Le không chỉ mang lại nguồn lực đầu tư mà còn góp phần chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Tạo đà phát triển bền vững

Để tiếp tục phát huy hiệu quả thu hút đầu tư, xã Ia Le đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trong đó, hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, nâng cấp, kết nối với quốc lộ 14 và các tuyến đường liên vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất. Cùng với đó, hệ thống điện, hạ tầng phục vụ sản xuất cũng từng bước được hoàn thiện.

Hạ tầng giao thông nông thôn xã Ia Le ngày càng hoàn thiện, góp phần thu hút các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ảnh: N.D

Địa phương cũng chủ động rà soát quỹ đất sau sáp nhập, xây dựng quy hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường theo hướng nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được kịp thời tháo gỡ, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

Ông Lưu Xuân Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Le - cho biết: Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, xã Ia Le chủ động xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư và mời gọi doanh nghiệp đến khảo sát thực tế.

“Những kết quả bước đầu đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, đồng thời mở ra dư địa để địa phương tiếp tục thu hút các dự án quy mô lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững” - ông Thành nhấn mạnh.

Theo ông Thành, trong thời gian tới, Ia Le sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, kết nối doanh nghiệp với người dân nhằm hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh.

Xã Ia Le thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo đầu tư vào địa bàn. Ảnh: N.D

Với những kết quả đạt được cùng định hướng phát triển rõ ràng, Ia Le đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầy tiềm năng của các nhà đầu tư. Sự bứt phá trong thu hút đầu tư không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.