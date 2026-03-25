Gia Lai có 35 địa phương đã ban hành kế hoạch, quy chế kiểm soát TTHC

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I/2026, toàn tỉnh có 35 địa phương đã ban hành kế hoạch, quy chế kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), làm cơ sở để tổ chức triển khai, theo dõi và thực hiện kiểm soát TTHC tại địa phương theo quy định.

Cụ thể, 35 địa phương đã ban hành kế hoạch, quy chế kiểm soát TTHC bao gồm 6 phường: Ayun Pa, Thống Nhất, Diên Hồng, Quy Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hội Phú và 29 xã: Ia Dơk, An Nhơn Tây, Mang Yang, Ia Púch, Sơn Lang, Tơ Tung, Krong, Đăk Song, Gào, Ia Pa, Vạn Đức, Chư Sê, Kông Chro, Ia Krêl, Pờ Tó, Ia Rbol, Phù Mỹ Nam, An Vinh, Đề Gi, Phù Mỹ Tây, Kbang, Tuy Phước Tây, Ya Ma, Ia Dom, Đức Cơ, An Lương, Ia Le, SRó, Bàu Cạn.

Qua theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ TTHC có 16 đơn vị, địa phương đã thực hiện giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn; 3 địa phương có tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.

Kết quả này cho thấy các đơn vị, địa phương đã quan tâm triển khai đồng bộ công tác số hóa, bảo đảm việc cập nhật, lưu trữ và khai thác hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo yêu cầu.

Nhằm duy trì và phát huy kết quả xếp loại "Xuất sắc" của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến” cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã nghiên cứu đề ra một số giải pháp và triển khai nhằm đảm bảo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và giải pháp một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý và giám sát tiến độ xử lý hồ sơ, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn; thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ và cấp kết quả bản điện tử, khẩn trương hoàn thành số hóa bổ sung các hồ sơ chưa số hóa.

Ngoài ra, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo thời gian xử lý phản ánh kiến nghị đúng, sớm thời hạn được giao, không để tồn đọng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân…