Gia Lai có 35 địa phương đã ban hành kế hoạch, quy chế kiểm soát TTHC

NHÃ UYÊN
(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I/2026, toàn tỉnh có 35 địa phương đã ban hành kế hoạch, quy chế kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), làm cơ sở để tổ chức triển khai, theo dõi và thực hiện kiểm soát TTHC tại địa phương theo quy định.

Cụ thể, 35 địa phương đã ban hành kế hoạch, quy chế kiểm soát TTHC bao gồm 6 phường: Ayun Pa, Thống Nhất, Diên Hồng, Quy Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hội Phú và 29 xã: Ia Dơk, An Nhơn Tây, Mang Yang, Ia Púch, Sơn Lang, Tơ Tung, Krong, Đăk Song, Gào, Ia Pa, Vạn Đức, Chư Sê, Kông Chro, Ia Krêl, Pờ Tó, Ia Rbol, Phù Mỹ Nam, An Vinh, Đề Gi, Phù Mỹ Tây, Kbang, Tuy Phước Tây, Ya Ma, Ia Dom, Đức Cơ, An Lương, Ia Le, SRó, Bàu Cạn.

Toàn tỉnh có 35 địa phương đã ban hành kế hoạch, quy chế kiểm soát TTHC. Ảnh: B.B

Qua theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ TTHC có 16 đơn vị, địa phương đã thực hiện giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn; 3 địa phương có tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.

Kết quả này cho thấy các đơn vị, địa phương đã quan tâm triển khai đồng bộ công tác số hóa, bảo đảm việc cập nhật, lưu trữ và khai thác hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo yêu cầu.

Nhằm duy trì và phát huy kết quả xếp loại "Xuất sắc" của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến” cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã nghiên cứu đề ra một số giải pháp và triển khai nhằm đảm bảo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và giải pháp một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý và giám sát tiến độ xử lý hồ sơ, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn; thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ và cấp kết quả bản điện tử, khẩn trương hoàn thành số hóa bổ sung các hồ sơ chưa số hóa.

Ngoài ra, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo thời gian xử lý phản ánh kiến nghị đúng, sớm thời hạn được giao, không để tồn đọng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân…

Tin liên quan

Gia Lai: Ban hành mới 127 thủ tục hành chính trong quý I/2026

Gia Lai: Ban hành mới 127 thủ tục hành chính trong quý I/2026

(GLO)- Trong quý I/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 66 quyết định công bố danh mục với 1.068 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, ban hành mới 127 TTHC, sửa đổi, bổ sung 752 TTHC, thay thế 15 TTHC và bãi bỏ 174 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công an Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn 739 đến ngày 27-3

Công an Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn 739 đến ngày 27-3

Thời sự

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Hình sự về việc tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi bắn súng quân dụng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026), đội tuyển bắn súng Công an tỉnh Gia Lai triển khai tập luyện bắn đạn thật súng ngắn.

Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

Thời sự

(GLO)- “Gia Lai - Một tấm lòng” là chủ đề của Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, diễn ra sáng 21-3. Các hoạt động giao lưu, kết nối, vinh danh và tri ân tại chương trình đã khẳng định sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

