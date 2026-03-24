Gia Lai: Ban hành mới 127 thủ tục hành chính trong quý I/2026

(GLO)- Trong quý I/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 66 quyết định công bố danh mục với 1.068 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, ban hành mới 127 TTHC, sửa đổi, bổ sung 752 TTHC, thay thế 15 TTHC và bãi bỏ 174 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành.

Cùng với đó, thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành 22 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 178 TTHC trên địa bàn và đã thiết lập 100% quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Từ 1-1-2026 khi thực hiện mô hình Hệ thống tập trung tại các bộ, ngành, Văn phòng UBND tỉnh đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC được công bố; đồng thời, gửi các bộ chủ quản để thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống một cửa tập trung của các bộ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2026 trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, rà soát nhóm TTHC liên thông nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu tham mưu đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Trong quý, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 294.193, bao gồm: 259.038 hồ sơ tiếp nhận mới (243.600 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 15.438 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích); 35.155 hồ sơ tiếp nhận từ kỳ trước chuyển qua.

Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 280.477, trong đó có 223.624 hồ sơ giải quyết trước hạn, 40.043 hồ sơ giải quyết đúng hạn và 16.810 hồ sơ giải quyết trễ hạn. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 30.464 (19.387 hồ sơ còn trong hạn, 11.077 hồ sơ quá hạn).

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai nhiều mô hình, giải pháp đổi mới, nổi bật như: mô hình hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện TTHC lĩnh vực đầu tư; “Ki-ốt dịch vụ công” tại các đơn vị lực lượng vũ trang, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện thí điểm mô hình “Xã hạt nhân số” tại một số địa phương có đủ điều kiện, nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số trên các trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số…