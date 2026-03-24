Gia Lai: Ban hành mới 127 thủ tục hành chính trong quý I/2026

MỘC TRÀ MỘC TRÀ
(GLO)- Trong quý I/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 66 quyết định công bố danh mục với 1.068 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, ban hành mới 127 TTHC, sửa đổi, bổ sung 752 TTHC, thay thế 15 TTHC và bãi bỏ 174 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành.

Cùng với đó, thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định.

Trong quý I/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 66 quyết định công bố danh mục với 1.068 TTHC. Ảnh: Bá Bính

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành 22 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 178 TTHC trên địa bàn và đã thiết lập 100% quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Từ 1-1-2026 khi thực hiện mô hình Hệ thống tập trung tại các bộ, ngành, Văn phòng UBND tỉnh đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC được công bố; đồng thời, gửi các bộ chủ quản để thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống một cửa tập trung của các bộ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2026 trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, rà soát nhóm TTHC liên thông nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu tham mưu đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Trong quý, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 294.193, bao gồm: 259.038 hồ sơ tiếp nhận mới (243.600 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 15.438 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích); 35.155 hồ sơ tiếp nhận từ kỳ trước chuyển qua.

Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 280.477, trong đó có 223.624 hồ sơ giải quyết trước hạn, 40.043 hồ sơ giải quyết đúng hạn và 16.810 hồ sơ giải quyết trễ hạn. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 30.464 (19.387 hồ sơ còn trong hạn, 11.077 hồ sơ quá hạn).

Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số. Ảnh: M.T

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai nhiều mô hình, giải pháp đổi mới, nổi bật như: mô hình hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện TTHC lĩnh vực đầu tư; “Ki-ốt dịch vụ công” tại các đơn vị lực lượng vũ trang, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện thí điểm mô hình “Xã hạt nhân số” tại một số địa phương có đủ điều kiện, nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số trên các trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số…

Về miền lễ hội Giêng Hai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Về miền mai rừng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

Chuyển động Tết

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Du xuân

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

Du lịch

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 