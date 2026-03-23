Gia Lai phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt trên 95%

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu trong năm 2026 có tối thiểu 90% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu 1 lần. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: P.H

Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp 1 lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 75% đối tượng hưởng an sinh xã hội nhận trợ cấp không dùng tiền mặt; 60% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; 90% người dân có tài khoản thanh toán số.

Kế hoạch cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chung và 29 nhiệm vụ cụ thể thuộc 5 nhóm nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Gia Lai đề ra mục tiêu 90% người dân có tài khoản thanh toán số trong năm 2026. Ảnh: M.T

UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ các nhiệm vụ được phân công, ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, chủ động đề xuất kinh phí để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan Đề án 06; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng tháo gỡ.

Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch này và các văn bản có liên quan đến triển khai Đề án 06; kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả.