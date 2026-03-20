Nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên xã Tây Sơn

DƯƠNG LINH
(GLO)- Tỉnh đoàn và Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa phối hợp tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống theo dõi, báo cáo các hoạt động chuyển đổi số và tập huấn kỹ năng số về cải cách hành chính cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên xã Tây Sơn.

Tham gia tập huấn có 250 học viên thuộc 3 nhóm đối tượng chính: cán bộ, công chức; học sinh; cán bộ, đoàn viên của tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn xã Tây Sơn.

Tại chương trình, học viên được trang bị một số nội dung cơ bản về chuyển đổi số như: Kỹ năng nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; Đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã; Sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; Sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 trên ứng dụng VNeID; Nhập liệu các chỉ tiêu thuộc Đề án phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030...

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên đã tham gia bài kiểm tra đánh giá nội dung buổi tập huấn; qua đó giúp củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Xã Tây Sơn là địa phương đầu tiên được Tỉnh đoàn triển khai thí điểm mô hình tập huấn nhằm đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các xã, phường khác trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - cho biết: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ tiếp cận các nội dung chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên còn chưa đồng đều, có nội dung nắm bắt tốt nhưng cũng có nội dung còn hạn chế, cần tiếp tục được củng cố.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

“Mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ áp dụng cho bản thân mà cần lan tỏa lại cho gia đình, cộng đồng, người biết hướng dẫn cho người chưa biết. Chuyển đổi số là quá trình lâu dài, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Do đó, cần triển khai thường xuyên, lâu dài và có sự chủ động từ chính mỗi bạn trẻ” - anh Hiếu nhấn mạnh.

Chương trình nằm trong Đề án phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

