Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; bí thư các chi bộ tổ dân phố, làng; các chi đoàn trực thuộc cùng hơn 80 đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn trao đổi một số nội dung liên quan đến nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Nhiều ý kiến đề xuất địa phương mở thêm các lớp tập huấn kỹ năng số, kinh doanh trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nhằm giúp thanh niên thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư sân chơi, khu sinh hoạt văn hóa - thể thao cho thanh thiếu nhi; tăng cường công tác phòng - chống ma túy, tệ nạn xã hội. Một số ý kiến đề xuất tổ chức các lớp trang bị kỹ năng phòng - chống đuối nước, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường An Phú đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp triển khai trong thời gian tới. Lãnh đạo phường đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Dịp này, đại diện lãnh đạo phường đã trao bằng khen của Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh cho em Nguyễn Thanh Quân (học sinh lớp 2.4, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến) đạt giải ba thể loại thơ tại cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Cây bút Tuổi hồng” năm học 2025-2026.

Ngoài ra, địa phương phối hợp cùng đơn vị tài trợ hỗ trợ 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 15 triệu đồng.