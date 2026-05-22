Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

MINH CHÍ
(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; bí thư các chi bộ tổ dân phố, làng; các chi đoàn trực thuộc cùng hơn 80 đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn trao đổi một số nội dung liên quan đến nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Nhiều ý kiến đề xuất địa phương mở thêm các lớp tập huấn kỹ năng số, kinh doanh trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nhằm giúp thanh niên thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Lưu Trung Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư sân chơi, khu sinh hoạt văn hóa - thể thao cho thanh thiếu nhi; tăng cường công tác phòng - chống ma túy, tệ nạn xã hội. Một số ý kiến đề xuất tổ chức các lớp trang bị kỹ năng phòng - chống đuối nước, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.

Đại diện đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tại hội nghị, lãnh đạo phường An Phú đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp triển khai trong thời gian tới. Lãnh đạo phường đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Dịp này, đại diện lãnh đạo phường đã trao bằng khen của Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh cho em Nguyễn Thanh Quân (học sinh lớp 2.4, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến) đạt giải ba thể loại thơ tại cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Cây bút Tuổi hồng” năm học 2025-2026.

Ngoài ra, địa phương phối hợp cùng đơn vị tài trợ hỗ trợ 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 15 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Tuy Phước đối thoại với thanh niên

(GLO)- Chiều 22-4, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tuy Phước có buổi đối thoại với thanh niên. Tham dự chương trình có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hơn 60 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn xã.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

