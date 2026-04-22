Gia Lai tuyển sinh chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo tuyển sinh chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XIII - năm 2026 dành cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” tổ chức thành 2 khóa. Khóa 1 từ ngày 15-6 đến 24-6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (số 347 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Pleiku) và Tiểu đoàn 50, Trung đoàn Bộ binh 991 (xã Ia Nan). Khóa 2 từ ngày 21-6 đến 30-6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam) và Trung đoàn Bộ binh 739 (khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây).

Thông tin tuyển sinh chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Ảnh: ĐVCC

Mỗi khóa tuyển tối đa 120 học viên. Đối tượng tuyển sinh là thanh thiếu niên 12-17 tuổi, có học lực, hạnh kiểm từ trung bình trở lên, đủ sức khỏe, tự nguyện tham gia và có sự đồng ý của phụ huynh. Mỗi khóa có tối đa 20 suất miễn phí dành cho con em gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2025 thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia. Ảnh: D.L

Trong thời gian 10 ngày 9 đêm, học viên sẽ được sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường quân đội với các nội dung như: điều lệnh, tác phong, kỷ luật quân đội; tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hành các kỹ năng dã ngoại, hành quân, vượt vật cản, tăng gia sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống, quản lý thời gian; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi tập thể và trải nghiệm thực tế.