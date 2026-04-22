Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Gia Lai tuyển sinh chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo tuyển sinh chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XIII - năm 2026 dành cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” tổ chức thành 2 khóa. Khóa 1 từ ngày 15-6 đến 24-6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (số 347 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Pleiku) và Tiểu đoàn 50, Trung đoàn Bộ binh 991 (xã Ia Nan). Khóa 2 từ ngày 21-6 đến 30-6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam) và Trung đoàn Bộ binh 739 (khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây).

Thông tin tuyển sinh chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Ảnh: ĐVCC

Mỗi khóa tuyển tối đa 120 học viên. Đối tượng tuyển sinh là thanh thiếu niên 12-17 tuổi, có học lực, hạnh kiểm từ trung bình trở lên, đủ sức khỏe, tự nguyện tham gia và có sự đồng ý của phụ huynh. Mỗi khóa có tối đa 20 suất miễn phí dành cho con em gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2025 thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia. Ảnh: D.L

Trong thời gian 10 ngày 9 đêm, học viên sẽ được sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường quân đội với các nội dung như: điều lệnh, tác phong, kỷ luật quân đội; tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hành các kỹ năng dã ngoại, hành quân, vượt vật cản, tăng gia sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống, quản lý thời gian; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi tập thể và trải nghiệm thực tế.

* Thời gian nhận hồ sơ: Khóa 1 từ ngày 20-4 đến 15-5; khóa 2 từ ngày 20-4 đến 11 giờ ngày 21-5. Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

* Thông tin liên hệ:

+ Tại cơ sở 1: Chị Trần Thị Thùy Trang, SĐT 0968.713.357; chị Nguyễn Thị Thu Cẩm, SĐT 077.555.1854.

+ Tại cơ sở 2: Chị Nguyễn Thị Kỷ, SĐT 0973.740.949; anh Lê Phan Tấn Đại, SĐT 0985.410.018.

Đánh giá bài viết

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

