Tỉnh đoàn Gia Lai nhận bằng khen của Trung ương Đoàn trong Tháng Thanh niên 2026

(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026 vào ngày 21-4.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Gia Lai là 1 trong 13 Tỉnh đoàn, Thành đoàn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026.

Trong Tháng Thanh niên 2025, Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Ảnh: ĐVCC

Được biết, 10 chỉ tiêu được Tỉnh đoàn đề ra trong Tháng Thanh niên năm 2026 đều đạt và vượt, gồm: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Toàn tỉnh có 65.352 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. 7 xã biên giới ban hành 7 đề án tình nguyện vì cộng đồng. Toàn tỉnh có 20.243 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 3.631 thanh niên được giới thiệu việc làm. Toàn tỉnh có 8.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ…

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tặng bằng khen cho 113 tập thể và 368 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026.

Tỉnh Gia Lai có 3 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen. Trong đó, 3 tập thể gồm: Đoàn phường Quy Nhơn, Đoàn phường Quy Nhơn Nam, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh.

Chị Hà Thị Ngọc Bích (bìa phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông là 1 trong 10 cá nhân của tỉnh Gia Lai được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên. Ảnh: NVCC

10 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng bằng khen gồm: Trần Thị Khánh Hòa, Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam, Bí thư Đoàn trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học; Lê Ngọc Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Quy Nhơn Bắc, Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương; Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn; Hà Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông; Nguyễn Tuyên Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phù Mỹ Đông; Thái Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Păh, Bí thư Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi; Rcom H’Mari, Phó Bí thư Đoàn xã Ia Sao; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Quy Nhơn; Nguyễn Hoàng Huy, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Bí thư Đoàn xã Đak Pơ; Trần Anh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.