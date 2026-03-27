Sôi nổi Tháng Thanh niên trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rèn luyện bản lĩnh và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ quân đội.

Hòa chung khí thế thi đua của tuổi trẻ cả nước, tổ chức Đoàn ở các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung Tháng Thanh niên sát với đặc điểm nhiệm vụ từng đơn vị. Điểm nổi bật là sự gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục chính trị tư tưởng với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh cho những người lính trẻ và chăm lo đời sống tinh thần, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cộng đồng.

Tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34), phong trào thi đua “Ba tiên phong quyết thắng” được triển khai sâu rộng, trở thành động lực xuyên suốt trong mọi hoạt động của tuổi trẻ đơn vị. Trung tá Mai Thanh Tuấn-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn, cho biết: Trong Tháng Thanh niên năm nay, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”. Đoàn cơ sở Lữ đoàn cũng phối hợp với Đoàn xã Ia Băng và Chi đoàn các trường mầm non kết nghĩa trên địa bàn phường Pleiku tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Các hoạt động không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người quân nhân gần gũi, trách nhiệm trong lòng Nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Các diễn đàn thanh niên với chủ đề “Đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là anh em”, “Trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức bài bản, tạo không gian trao đổi cởi mở để đoàn viên, thanh niên bày tỏ suy nghĩ, từ đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và ý chí phấn đấu. Cùng với đó, đơn vị duy trì tổ chức các buổi sinh nhật đồng đội, học tập lý luận Đoàn, giáo dục kỹ năng sống để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu tính nhân văn, hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống sinh hoạt của chiến sĩ trẻ.

Đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trẻ cũng được Lữ đoàn quan tâm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Những buổi sinh hoạt tập thể, luyện tập các bài hát truyền thống, vũ điệu thanh niên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ đã tạo không khí vui tươi, gắn kết xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ. Hiện Lữ đoàn đang tích cực chuẩn bị cho Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi”, “Tuyên truyền viên trẻ” dự kiến tổ chức trong tháng 4-2026. Đây là sân chơi trí tuệ và cũng là dịp để đánh giá năng lực, bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ Đoàn trong điều kiện mới.

Một buổi sinh nhật đồng đội ở Trung đoàn Thông tin 29. Ảnh: T.D

Ở Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), Tháng Thanh niên được triển khai với nhiều nội dung cụ thể, sát thực tiễn nhiệm vụ. Trung tá Phùng Văn Thoán-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn-cho hay: Đơn vị đã phát động phong trào thi đua “Ba tiên phong” gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày 26-3; phát động mỗi đoàn viên, chiến sĩ trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh nhằm chung tay xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

“Thông qua các hoạt động đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên của Trung đoàn. Ngoài ra, những hoạt động đó còn có ý nghĩa thiết thực là giúp tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, nỗ lực rèn luyện để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-Trung tá Thoán chia sẻ.

Nếu như các đơn vị trong Quân đoàn 34 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và chăm lo đời sống bộ đội, thì tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai lại để lại nhiều dấu ấn qua các hoạt động hướng về cơ sở.

Theo Thượng úy Hoàng Minh Hải-Trợ lý Công tác quần chúng (Bộ đội Biên phòng tỉnh), nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, đơn vị đã tổ chức hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” và Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam tại xã Ia Pnôn với tổng kinh phí hơn 95 triệu đồng.

Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về Biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam tại xã Ia Pnôn do BĐBP tổ chức. Ảnh: T.D

Các hoạt động được chuẩn bị công phu, nội dung phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới. “Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tổ chức giải bóng đá mini với sự tham gia của nhiều đội bóng trên địa bàn tỉnh, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa lực lượng biên phòng với thanh niên địa phương.

Các chi đoàn các Đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cũng tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn ở tại địa phương triển khai hoạt động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Những hoạt động tạo không khí vui tươi trong các đơn vị và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới, hải đảo”-Thượng úy Hoàng Minh Hải cho biết thêm.