Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trường liên cấp nội trú xã Ia Pnôn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Dự lễ phát động có Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Ia Pnôn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng đứng chân trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, hơn 100 đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể địa phương và người dân trên địa bàn đã tham gia trồng cây xanh tại Trường liên cấp nội trú xã Ia Pnôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Rơ Mah Tuân nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh. Hoạt động này được duy trì thường niên, trở thành nét đẹp văn hóa tại các đơn vị và khu vực biên giới.

Năm 2026, BĐBP tỉnh Gia Lai trồng khoảng 4.000 cây xanh các loại, gồm cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả và các loại cây phù hợp với điều kiện sinh thái từng địa phương. Việc trồng cây góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị, địa bàn xanh, sạch, đẹp; bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu.

Sau lễ phát động, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trên tuyến biên giới đất liền tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai trồng cây xanh tại khu vực biên giới.

