Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa kiểm tra công trình chiến đấu trên xã đảo Nhơn Châu

THÀNH PHÚC
(GLO)- Ngày 7.5, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công trình chiến đấu, công trình huấn luyện và thăm các đơn vị quân đội đóng quân trên xã đảo Nhơn Châu.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng thủ trưởng các phòng chức năng của Quân khu. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa kiểm tra công trình chiến đấu trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Thành Phúc

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai báo cáo về hệ thống công trình chiến đấu trên xã đảo Nhơn Châu và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, tổ chức xây dựng công trình bảo đảm đúng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa trò chuyện, động viên chiến sĩ dân quân năm nhất thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Châu đang huấn luyện trên thao trường. Ảnh: Thành Phúc

Đồng thời, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống công trình chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

Dịp này, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà động viên các đơn vị quân đội đóng quân trên xã đảo.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cùng đoàn công tác tặng quà cho các đơn vị quân đội đóng quân trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Thành Phúc

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí khắc phục khó khăn và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện công tác đặc thù trên đảo.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn; thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên vùng biển, đảo.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Cải cách hành chính

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chính trị

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

Chính trị

(GLO)- Ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là niềm tự hào của đất nước thống nhất, mà còn kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, những hy sinh to lớn, trở thành nguồn động lực vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

