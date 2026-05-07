(GLO)- Ngày 7.5, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công trình chiến đấu, công trình huấn luyện và thăm các đơn vị quân đội đóng quân trên xã đảo Nhơn Châu.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng thủ trưởng các phòng chức năng của Quân khu. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa kiểm tra công trình chiến đấu trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Thành Phúc

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai báo cáo về hệ thống công trình chiến đấu trên xã đảo Nhơn Châu và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, tổ chức xây dựng công trình bảo đảm đúng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa trò chuyện, động viên chiến sĩ dân quân năm nhất thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Châu đang huấn luyện trên thao trường. Ảnh: Thành Phúc

Đồng thời, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống công trình chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

Dịp này, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà động viên các đơn vị quân đội đóng quân trên xã đảo.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cùng đoàn công tác tặng quà cho các đơn vị quân đội đóng quân trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Thành Phúc

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí khắc phục khó khăn và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện công tác đặc thù trên đảo.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn; thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên vùng biển, đảo.