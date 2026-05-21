Tuyên truyền pháp luật kết hợp giao lưu văn nghệ tại 2 xã Ia Tôr và Ia Púch

(GLO)- Trong 2 ngày 20 và 21-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắm tình quân dân” tại 2 xã Ia Tôr và Ia Púch.

Hoạt động nằm trong Đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Chương trình được tổ chức với hình thức sinh động, gần gũi, phù hợp với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, báo cáo viên pháp luật của Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52 đã tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Hình sự thông qua những tình huống thực tế gắn với đời sống.

Người dân được hướng dẫn nhận diện các loại ma túy tổng hợp “núp bóng” dưới dạng nước trái cây, thuốc lá điện tử; đồng thời tìm hiểu quy định mới liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, chuyên đề về các tội xâm phạm sở hữu cũng giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là lừa đảo công nghệ cao.

Các báo cáo viên khuyến cáo bà con thực hiện quy tắc “3 không”: không tin, không chuyển tiền và không cung cấp mật khẩu ngân hàng cho người lạ.

Hoạt động góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Đan xen với nội dung tuyên truyền pháp luật là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước do Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ, dân quân và đoàn viên thanh niên địa phương biểu diễn.

Không khí chương trình thêm sôi nổi khi đông đảo người dân và cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia múa xoang, hòa trong tiếng cồng chiêng vang vọng giữa vùng biên.

Hoạt động này góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và trang bị kiến thức pháp luật thiết thực; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.