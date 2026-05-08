Lữ đoàn 572 phát động thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

HỒNG PHÚC
HUỲNH VŨ
(GLO)- Ngày 7-5, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Hải Long - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 572 - nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào thực tiễn công tác; góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Quang cảnh Lễ phát động phong trào thi đua. Ảnh: H.P

Theo đó, phong trào thi đua tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tích cực ứng dụng công nghệ mới, số hóa tài liệu, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả.

Đồng thời, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 quyết tâm thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: H.P

Thông qua đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn 572 quyết tâm đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Lữ đoàn ngày càng chính quy, hiện đại.

* Cũng tại Lữ đoàn 572, tối 6-5, Đoàn Văn công Quân khu 5 đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 và nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đoàn Văn công Quân khu 5 biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 và nhân dân trên địa bàn. Ảnh: H.P

Chương trình gồm nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo không khí sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân và cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới

(GLO)- Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6-5, ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng về các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody's vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

