Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”

(GLO)- Sáng 7-5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong toàn lực lượng.

Phong trào được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5 về thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Thanh Bình

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về KHCN và chuyển đổi số; xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội, cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, bảo quản vũ khí trang bị, hậu cần và đời sống bộ đội; tham gia hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Lễ phát động tại Đồn Biên phòng Ia Mơ. Ảnh: Thanh Bình

Cùng ngày, Ban Chỉ huy các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” tại đơn vị.