Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”

THANH BÌNH
(GLO)- Sáng 7-5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong toàn lực lượng.

Phong trào được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5 về thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Thanh Bình

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về KHCN và chuyển đổi số; xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội, cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, bảo quản vũ khí trang bị, hậu cần và đời sống bộ đội; tham gia hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Lễ phát động tại Đồn Biên phòng Ia Mơ. Ảnh: Thanh Bình

Cùng ngày, Ban Chỉ huy các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” tại đơn vị.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

