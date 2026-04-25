Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đồng hành cùng dân phát triển kinh tế

Gia Lai có hơn 80 km đường biên tiếp giáp Campuchia, địa bàn rộng, hạ tầng còn nhiều hạn chế, đời sống người dân ở các xã biên giới vẫn gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, các đồn biên phòng đã chủ động bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng thôn, làng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân làng Chư Kó trồng lúa nước. Ảnh: Mạnh Hà

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân. Từ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ ngày công đến tham gia cùng bà con trong từng vụ mùa, sự gắn bó ấy từng bước tạo nên chuyển biến rõ nét trong nhận thức và phương thức canh tác của người dân vùng biên.

Tại làng Chư Kó (xã Ia Púch), mô hình mở rộng diện tích lúa nước đang phát huy hiệu quả tích cực. Từ những diện tích đất hoang hóa, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nay các thửa ruộng đã được khai hoang, cải tạo, đưa vào canh tác ổn định, mở ra hướng đi phù hợp trong phát triển sinh kế tại chỗ.

Đại úy Hồ Ngọc Đạt (Tổ công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Ia Púch) chia sẻ: “Trong quá trình mở rộng diện tích lúa nước, chúng tôi trực tiếp xuống hỗ trợ bà con làm đất, xuống giống, hướng dẫn chăm sóc. Khi ruộng lúa xanh tốt, bà con phấn khởi thì anh em cũng vui. Đến mùa thu hoạch lại cùng xuống gặt lúa giúp dân”.

Công trình “Ánh sáng vùng biên” tại làng Triêl (xã Ia Pnôn) đang mang lại hiệu quả rõ nét. Ảnh: N.S

Song song với hỗ trợ sản xuất, các chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” tiếp tục được duy trì và lan tỏa. Những căn nhà kiên cố mọc lên giữa vùng biên không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thượng úy Phan Đình Duy - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Púch) cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, cùng xây dựng từng hạng mục để sớm bàn giao nhà cho người dân. Khi bà con có nơi ở ổn định, anh em trong đơn vị cũng thấy ấm lòng”.

Còn bà Rơ Mah Broi (làng Gòong, xã Ia Púch) xúc động nói: “Trước đây nhà cửa xuống cấp, mỗi mùa mưa đều rất vất vả. Nay được bộ đội hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình có nơi ở vững chắc hơn nên rất vui và biết ơn”.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng còn phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học vào canh tác. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đời sống lâu dài.

Gắn bó quân - dân, dựng vững thế trận lòng dân

Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, công tác dân vận của lực lượng biên phòng còn giữ vai trò quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự vùng biên. Ở mỗi thôn, làng, cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, đến nay diện tích đã mở rộng lên hơn 12 ha. Ảnh: Mạnh Hà

Điểm nổi bật trong công tác dân vận là sự linh hoạt, bám sát thực tiễn từng địa bàn. Những việc làm cụ thể như hỗ trợ ngày công lao động, sửa chữa nhà ở, dọn vệ sinh đường làng, hướng dẫn sản xuất… tuy giản dị nhưng hiệu quả, góp phần tạo dựng niềm tin bền chặt giữa quân và dân.

Thiếu tá Rơ Ô Thuy - Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch - cho biết: “Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, đơn vị triển khai nhiều mô hình phù hợp với thực tế như “mỗi tuần một việc tốt”. Cán bộ, chiến sĩ luân phiên xuống từng thôn, làng hỗ trợ người dân, qua đó tạo sự gắn bó bền vững”.

Riêng tại làng Chư Kó, sau 2 năm triển khai mô hình lúa nước, diện tích đã mở rộng lên hơn 12 ha, hình thành những cánh đồng tương đối tập trung. Năng suất lúa từng bước được nâng lên, không chỉ góp phần đảm bảo lương thực mà còn cải thiện thu nhập cho nhiều hộ gia đình.

Ông Siu Kim (làng Chư Kó) cho biết: “Bà con nay đã quen với cách làm lúa nước, mỗi năm mở rộng thêm diện tích sản xuất. Nhờ vậy, nhiều gia đình không còn thiếu đói, cuộc sống từng bước ổn định hơn”.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch - đánh giá: “Việc chuyển đổi sang trồng lúa nước có sự hỗ trợ lớn từ Bộ đội Biên phòng, qua đó giúp đời sống người dân từng bước cải thiện. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống kênh mương để phát triển sản xuất”.

Không chỉ dừng lại ở sinh kế, các công trình “Ánh sáng vùng biên” còn mang lại hiệu quả rõ nét. Tại làng Triêl (xã Ia Pnôn), 25 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường vào làng đã giúp người dân đi lại thuận lợi hơn vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Già làng Rơ Mah Blơih (làng Triêl) phấn khởi chia sẻ: “Trước đây đường làng tối lắm, đi lại rất khó khăn. Nay có điện chiếu sáng, bà con vui lắm, ai cũng yên tâm hơn”.

Dọc các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã Ia Nan được đầu tư lắp đặt hàng trăm bóng đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: N.S

Tại xã Ia Nan, địa bàn có gần 10 km đường biên giới, hệ thống chiếu sáng còn mang ý nghĩa quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự. Giai đoạn 2025 - 2026, địa phương đã đầu tư hàng trăm bóng đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường trọng điểm, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai - cho biết: “Xuất phát từ thực tế hạ tầng còn khó khăn, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng ở các thôn, làng biên giới, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với địa phương và các nhà hảo tâm triển khai chương trình “Ánh sáng vùng biên”. Qua đó góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Từ những mô hình sinh kế cụ thể, những căn nhà nghĩa tình đến các công trình thiết thực phục vụ đời sống, mỗi việc làm của người lính biên phòng tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên theo hướng tích cực.

Những cánh đồng lúa xanh ở Chư Kó hôm nay không chỉ là màu của no ấm mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân - dân gắn bó. Khi thế trận lòng dân ngày càng được củng cố, tình đoàn kết quân - dân thêm bền chặt, đó là nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.