Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho 87 sĩ quan từ cấp trung tá trở xuống.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quyết định thăng quân hàm cho các sĩ quan. Ảnh: Công Cường

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí thăng quân hàm, nâng lương lần này, Đại tá Trần Tiến Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị được giao, đây là nguồn động viên, ghi nhận những thành tích của các sỹ quan trong quá trình công tác tại các đơn vị.

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu cán bộ, sỹ quan được thăng quân hàm lần này tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy hơn nữa trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Đồng thời không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ và tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.