Xã Chư Sê dự kiến giảm 22 thôn, làng sau sắp xếp

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Chiều 1-6, Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.P

Theo phương án được trình bày tại hội nghị, hiện toàn xã Chư Sê có 51 thôn, làng với 16.852 hộ dân, 68.169 nhân khẩu. Qua rà soát theo quy định hiện hành, có 28 thôn, làng đạt tiêu chuẩn và 23 thôn, làng chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình.

Phương án đề xuất sáp nhập các thôn, làng liền kề có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn xã Chư Sê sẽ còn 29 thôn, làng, giảm 22 đơn vị so với hiện nay, tương ứng giảm 43,1%. Trong số này, 28 thôn, làng đạt tiêu chuẩn theo quy định; 1 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn nhưng được giữ nguyên do yếu tố đặc thù về địa lý.

Đại diện chi bộ các thôn, làng trao đổi, thảo luận và thống nhất phương án giảm từ 51 thôn, làng xuống còn 29 thôn, làng. Ảnh: T.P

Cùng với việc sắp xếp đơn vị dân cư, xã dự kiến bố trí lại 78 người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, làng; 32 người dôi dư sẽ được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Số lượng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng cũng giảm từ 44 xuống còn 29. Các cơ sở dôi dư sẽ được kiểm kê, quản lý và chuyển đổi công năng phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, thể thao và các mục đích công cộng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lý Anh Sang nhấn mạnh: Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và tỉnh về tinh gọn bộ máy.

Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thôn, làng tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm việc triển khai thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

