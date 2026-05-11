Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Lặng thầm lập chiến công

Tại tỉnh Gia Lai (cũ), tiền thân của Phòng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) là lực lượng Bảo vệ nội bộ được thành lập vào tháng 1-1960. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh đã điều tra, khám phá, làm tan rã nhiều tổ chức tình báo của địch, tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng cầm đầu, ác ôn; góp phần làm trong sạch địa bàn, kịp thời ngăn chặn âm mưu liên kết trong ngoài, các hoạt động phá hoại của bọn phản động.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh (ngoài cùng bên trái), cùng lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ kiểm tra các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: ĐVCC

Từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, lực lượng ANCTNB đã tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức bóc gỡ mạng lưới cơ sở cũ của địch để lại, đấu tranh phòng, chống nội gián; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước, của địa phương.

Tại tỉnh Bình Định (cũ), năm 1964, Ban An ninh Bình Định được thành lập tại xã Tu Krông (nay là xã Vĩnh Sơn), trong đó có bộ phận bảo vệ nội bộ (B4) - tiền thân của lực lượng ANCTNB ngày nay. Nhiệm vụ đặt ra đối với B4 lúc bấy giờ là tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Tỉnh ủy; bảo vệ căn cứ cách mạng và các hành lang chuyển quân của bộ đội và các ngành trong tỉnh, lãnh đạo Khu ủy, Tỉnh ủy...

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, lực lượng B4 lập nhiều chiến công, góp phần bẻ gãy nhiều cuộc hành quân quy mô lớn của địch, phát hiện và đấu tranh bóc gỡ nhiều đối tượng nội gián.

Sau ngày đất nước thống nhất, Công an tỉnh thành lập đội chống nội gián thuộc lực lượng ANCTNB. Đội đã kịp thời phát hiện một số cơ sở nội gián của địch và triệt phá nhiều kế hoạch tình báo của chúng như: Cao Phong, Hải Triều, Đồ Bàn 1, Đồ Bàn 2…

Bước vào thời kỳ đổi mới, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Lực lượng ANCTNB đã nắm chắc tình hình, tham mưu triệt phá thành công nhiều kế hoạch phá hoại của địch; tổ chức chiến dịch truy quét văn hóa phẩm phản động, đồi trụy trong toàn tỉnh.

Kiến nghị đưa ra khỏi cơ quan nhà nước 37 người không đủ tiêu chuẩn chính trị; điều chuyển 54 người không đủ tin cậy giữ các chức vụ và công tác ở những bộ phận cơ mật, thiết yếu của Đảng, Nhà nước.

Đoàn kết, nỗ lực vì bình yên Tổ quốc

Sau sáp nhập tỉnh, Phòng ANCTNB đã đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANCTNB, bảo vệ bí mật nhà nước, tình hình liên quan ANTT trên các lĩnh vực GD&ĐT, y tế, KT-XH; xây dựng các phương án đảm bảo ANTT các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trong nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội; chủ động rà soát, phối hợp khắc phục các lỗ hổng bảo mật, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Đại diện Phòng ANCTNB cùng các đơn vị trao nhà cho người dân xã Xuân An trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: ĐVCC

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, cán bộ chiến sĩ Phòng ANCTNB ra sức thi đua rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức lối sống, nâng cao trình độ, năng lực công tác; toàn đơn vị quyết tâm lập nhiều chiến công.

Lực lượng ANCTNB của tỉnh đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: 2 Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba; 4 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen.

Hàng trăm lượt cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng; 4 đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

Đại tá Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng Phòng ANCTNB (Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường, chủ động công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên; tập trung đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật kết hợp chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện và đấu tranh theo phương châm bảo vệ ANCTNB, chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”.