Lữ đoàn 572 tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi

(GLO)- Ngày 4-5, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) đã khai mạc hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2026 với sự tham gia của 21 thí sinh là cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi tập trung vào các nội dung: nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội; kiểm tra thể lực, thực hành động tác điều lệnh đội ngũ; phương pháp tổ chức huấn luyện điều lệnh; xử trí tình huống trong huấn luyện… Nội dung thi bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các thí sinh tham gia thi nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội. Ảnh: H.P

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Trịnh Văn Thủy - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 572 - nhấn mạnh: Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực tổ chức huấn luyện điều lệnh của đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời là dịp để trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương pháp huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn Lữ đoàn.

Thí sinh thực hành nội dung điều lệnh đội ngũ. Ảnh: H.P

Thượng tá Trịnh Văn Thủy yêu cầu các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, phát huy tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung thi.

Nội dung kiểm tra thể lực (co tay xà đơn) được tổ chức nghiêm túc, đánh giá sức bền và khả năng rèn luyện của thí sinh. Ảnh: H.P

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm đạt kết quả tốt.