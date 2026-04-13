Lữ đoàn 572 hỗ trợ sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Từ ngày 10 đến 12-4, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phù Mỹ tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lữ đoàn 572 trao kinh phí mua bò giống cho gia đình ông Nguyễn Văn. Ảnh: H.P

Theo đó, Lữ đoàn 572 đã trao tặng một con bò giống trị giá 6,5 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn (thôn Trung Hậu); trao kinh phí hỗ trợ mua thức ăn chăn nuôi (5 triệu đồng/hộ) cho gia đình ông Trần Thao (thôn Trung Thuận) và gia đình ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn An Lạc Đông 1).

Lữ đoàn 572 trao kinh phí mua thức ăn chăn nuôi cho gia đình ông Trần Thao. Ảnh: H.P
Gia đình ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn An Lạc Đông 1) phấn khởi khi được Lữ đoàn 572 trao kinh phí hỗ trợ. Ảnh: H.P

Tuy giá trị vật chất hỗ trợ không lớn, nhưng đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của Lữ đoàn 572 đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

(GLO)- Sáng 20-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5) do Trung tá Hồ Đức Thiên-Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Trung tá Mai Văn Hòa-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy đã đến hỗ trợ ngày công “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các gia đình khó khăn ở Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

