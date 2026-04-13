Lữ đoàn 572 hỗ trợ sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Từ ngày 10 đến 12-4, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phù Mỹ tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lữ đoàn 572 trao kinh phí mua bò giống cho gia đình ông Nguyễn Văn. Ảnh: H.P

Theo đó, Lữ đoàn 572 đã trao tặng một con bò giống trị giá 6,5 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn (thôn Trung Hậu); trao kinh phí hỗ trợ mua thức ăn chăn nuôi (5 triệu đồng/hộ) cho gia đình ông Trần Thao (thôn Trung Thuận) và gia đình ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn An Lạc Đông 1).

Lữ đoàn 572 trao kinh phí mua thức ăn chăn nuôi cho gia đình ông Trần Thao. Ảnh: H.P

Gia đình ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn An Lạc Đông 1) phấn khởi khi được Lữ đoàn 572 trao kinh phí hỗ trợ. Ảnh: H.P

Tuy giá trị vật chất hỗ trợ không lớn, nhưng đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của Lữ đoàn 572 đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.