Dân quân phường An Nhơn Nam tham gia dập tắt đám cháy rừng

(GLO)- Trưa 10-6, lực lượng dân quân phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy rừng tại núi Sơn Triều (tổ dân phố Tân Hòa).

Khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ chữa cháy rừng của Hạt Kiểm lâm khu vực An Nhơn, Ban CHQS phường An Nhơn Nam đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Lực lượng dân quân phường An Nhơn Nam tham gia chữa cháy rừng tại núi Sơn Triều. Ảnh: Lê An

Do địa hình hiểm trở, thực bì dày và nhiều vách núi cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, Ban CHQS phường An Nhơn Nam đã huy động 21 chiến sĩ dân quân cơ động phối hợp cùng 14 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực tham gia chữa cháy. Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã tích cực mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập tắt các điểm cháy trên diện tích khoảng 2 ha.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng, sau hơn 2 giờ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.