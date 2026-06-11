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Xã Bình Phú tổ chức huấn luyện dân quân tại chỗ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 10-6, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Phú tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ năm 2026.

Trong thời gian 7 ngày, 57 chiến sĩ dân quân sẽ được huấn luyện các nội dung về giáo dục chính trị, pháp luật; điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật dân quân tự vệ; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nội dung quân sự theo quy định.

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Xã Bình Phú khai mạc huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026. Ảnh: Khoa Đoàn

Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và các điều kiện phục vụ huấn luyện.

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống xảy ra ở cơ sở cho lực lượng dân quân; góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

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