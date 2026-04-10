(GLO)- Chiều 9-4, UBND phường Quy Nhơn Tây tổ chức lễ kết nạp dân quân mới năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cùng Bí thư chi bộ, khu phố trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 11 khu phố.

Tại buổi lễ, 42 chiến sĩ dân quân mới đã nhận quyết định kết nạp và thực hiện nghi thức tuyên thệ. Lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây đề nghị lực lượng dân quân tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phường Quy Nhơn Tây trao quyết định kết nạp lực lượng dân quân năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đại diện chiến sĩ dân quân mới bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ lực lượng dân quân của địa phương; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.