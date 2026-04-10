Phường Quy Nhơn Tây tổ chức lễ kết nạp dân quân mới

(GLO)- Chiều 9-4, UBND phường Quy Nhơn Tây tổ chức lễ kết nạp dân quân mới năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cùng Bí thư chi bộ, khu phố trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 11 khu phố.

Tại buổi lễ, 42 chiến sĩ dân quân mới đã nhận quyết định kết nạp và thực hiện nghi thức tuyên thệ. Lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây đề nghị lực lượng dân quân tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phường Quy Nhơn Tây trao quyết định kết nạp lực lượng dân quân năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đại diện chiến sĩ dân quân mới bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ lực lượng dân quân của địa phương; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV

(GLO)- Ngày 8-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) tại tỉnh Siem Reap.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Stung Treng và Bộ Tư lệnh Quân khu I

(GLO)- Ngày 7-4, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Stung Treng và Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

null