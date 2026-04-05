Gia Lai: Thông báo bắn đạn thật trong huấn luyện dân quân năm 2026

(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) vừa ban hành thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật trong huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2026.

Theo đó, đợt bắn đạn thật sẽ được tổ chức tại thao trường huấn luyện Ban CHQS huyện Tuy Phước (cũ), thuộc thôn Hưng Nghĩa, xã Tuy Phước. Khu vực này có ranh giới cụ thể: phía Đông giáp khu dân cư xóm 8, thôn Hưng Nghĩa; phía Tây và phía Bắc giáp chân núi Kỳ Sơn và phía Nam giáp đồng lúa thôn Hưng Nghĩa.

Thời gian tổ chức bắn đạn thật diễn ra từ 7 giờ đến 17 giờ trong ngày 7 và 8-4.

Ảnh: H.P

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đề nghị UBND xã Tuy Phước thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn biết, chủ động chấp hành nghiêm các quy định.

Trong thời gian diễn ra bắn đạn thật, người dân không được vào khu vực thao trường; đồng thời không chăn thả gia súc, không để phương tiện di chuyển vào khu vực nguy hiểm.