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Bộ Xây dựng cắt giảm thêm thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở

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MAI LÂM (theo VTV, TPO)

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư sẽ chính thức bị bãi bỏ theo quyết định mới của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 853/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo quyết định này, thủ tục "Thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư" không còn được áp dụng kể từ ngày 1-7-2026. Trước đây, thủ tục này do Sở Xây dựng các địa phương thực hiện.

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Thủ tục "Thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư" không còn được áp dụng. Ảnh minh họa

Việc bãi bỏ được thực hiện theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18-5-2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Một số nội dung liên quan đến thủ tục này trong Quyết định số 651/QĐ-BXD ban hành ngày 5-5-2026 cũng hết hiệu lực kể từ thời điểm trên.

Đây là động thái tích cực trong lộ trình rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư và cải thiện môi trường kinh doanh.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Cụ thể, từ ngày 2-6-2026, thủ tục đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được bãi bỏ.

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