“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

(GLO)- Sau gần 80 năm ra đời, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, là tài liệu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những tư tưởng về rèn luyện đạo đức, tác phong và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.

Vẹn nguyên tính thời sự

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên với sự nghiệp cách mạng, đồng thời cũng chỉ ra tư cách và đạo đức cách mạng cần phải có và cần phải rèn luyện thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Người nhấn mạnh: “Bất kỳ ở hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ cần phải luôn luôn ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và chính trị của mình. Luôn luôn giữ gìn kỷ luật”.

Bên cạnh đó, Người khẳng định: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”.

Nhìn lại tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, chúng ta thấy rằng Đảng ta đã vận dụng, phát triển những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng vào các nghị quyết, điều đó càng cho thấy rõ tầm quan trọng của sự vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Những vấn đề thuộc về tư cách, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên cũng như những tiêu chí trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thể hiện trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều điểm, nhiều nội dung, nhiều tiêu chí được vận dụng, phát triển trong các văn kiện liên quan đến cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy hiện nay.

Vì vậy, nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng những giá trị của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và kết hợp quán triệt, thực hiện nghiêm túc những quy định của Đảng chính là vấn đề quan trọng để góp phần khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung sửa đổi phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, mối quan hệ với nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ta hiện nay.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín. Đây cũng chính là sự kế thừa và phát triển những tư tưởng cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng từ rất sớm.

Vận dụng vào cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy

Hiện nay, việc thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” là vấn đề cần thiết, cấp bách trong công cuộc cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy.

Trước hết, cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn, hiện thực hóa phong cách làm việc khoa học, thiết thực.

Việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công trực tuyến và quy trình một cửa đã cắt giảm tối đa các thủ tục rườm rà. Người dân và DN có thể giải quyết hồ sơ mọi lúc mọi nơi, giúp minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, triệt tiêu cơ hội nảy sinh nạn nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt”.

Thứ hai, làm tốt công tác cán bộ và chống tham nhũng, qua đó thực hiện nghiêm ngặt các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thứ ba, đổi mới phong cách lãnh đạo và phương pháp làm việc. Theo đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự sâu sát cơ sở, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, khắc phục triệt để bệnh hình thức, thói cửa quyền, hách dịch. Nói đi đôi với làm, chống bệnh hình thức, ba hoa. Khắc phục bệnh giấy tờ, thói ba hoa sáo rỗng, hệ thống hành chính công ngày nay chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình chính phủ điện tử, chính phủ số.

Việc thực hiện những lời dạy của Bác trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công cuộc cải cách thể chế, bộ máy ngày nay mang ý nghĩa sống còn. Một bộ máy tinh gọn, một lối làm việc khoa học, vì dân không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực quốc gia mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.