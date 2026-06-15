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Từ ngày 15-6, Sở Nội vụ chủ trì cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực

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MAI LÂM (theo luatvietnam.vn, moha.gov.vn)

(GLO)- Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2026/TT-BNV sửa đổi Thông tư 10/2025/TT-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ và lĩnh vực nội vụ ở cấp xã.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2026/TT-BNV, điểm d khoản 8 Điều 2 Thông tư 10/2025/TT-BNV được sửa đổi theo hướng quy định cụ thể phạm vi nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác CCHC của địa phương trên 6 lĩnh vực gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ còn có trách nhiệm tham mưu, trình UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo, ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch, các văn bản của cơ quan cấp trên về CCHC; tham mưu quyết định các biện pháp đẩy mạnh CCHC theo chương trình, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư 06/2026/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 15-6-2026.

Trước đây, Thông tư 10/2025/TT-BNV chỉ quy định Sở Nội vụ chủ trì triển khai các nội dung CCHC liên quan đến tổ chức bộ máy, công vụ, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, người có công, thanh niên, bình đẳng giới, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng và công tác tuyên truyền về CCHC.

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