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Thời sự

Gia Lai xếp loại tổ chức hành chính và công chức theo KPI từ 1-7

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MAI LÂM
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(GLO)- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và công chức sẽ thực hiện theo KPI.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung công việc quan trọng.

Theo đó, kể từ ngày 1-7-2026, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được thực hiện theo Nghị định số 335/2025/NĐ-CP (quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức) và các văn bản hướng dẫn có liên quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) trên “Hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI”.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được cập nhật trên Hệ thống là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và cán bộ, công chức theo quy định.

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Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh sẽ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI). Ảnh: Mai Lâm

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị xây dựng phần mềm phát triển, hoàn thiện tính năng của “Hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI” đảm bảo kết nối thông suốt với Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống giao nhiệm vụ và các hệ thống thông tin công vụ khác phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và cán bộ, công chức dựa trên dữ liệu.

Đồng thời, chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho “Hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI” được vận hành, sử dụng ổn định, thông suốt theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ trực tiếp quản lý việc sử dụng, cập nhật, khai thác thông tin, dữ liệu của “Hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI” phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và cán bộ, công chức theo quy định. Đồng thời, đảm bảo đồng bộ kết quả đánh giá phân loại theo KPI vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn một số nội dung về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và cán bộ, công chức theo KPI trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường tổ chức sử dụng “Hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI”; phân công đầu mối quản trị, bảo đảm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác nhiệm vụ, tiến độ và kết quả thực hiện của tổ chức, cá nhân. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu được cập nhật trên Hệ thống; sử dụng kết quả đánh giá theo KPI làm căn cứ trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và công chức theo quy định.

Đây là động thái quan trọng nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và công chức dựa trên KPI; bảo đảm yêu cầu khách quan, minh bạch, thực chất, dựa trên ứng dụng công nghệ và dữ liệu.

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