Gia Lai: 61 địa phương cấp xã chưa ghi nhận việc khai thác, sử dụng công cụ AI đất đai

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc cung cấp thông tin liên quan đến hiện trạng triển khai, sử dụng công cụ AI đất đai.

Cụ thể, qua theo dõi tình hình khai thác, sử dụng “AI chuyên dụng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính đất đai” (công cụ AI đất đai), Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy đến nay còn 61 địa phương cấp xã chưa ghi nhận việc khai thác, sử dụng.

Công cụ AI đất đai góp phần thúc đẩy tiến độ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Việc chưa khai thác, sử dụng công cụ AI đất đai như nêu trên là chậm khắc phục khó khăn, vướng mắc và chưa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 424/TB-UBND ngày 1-6-2026 của UBND tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số địa phương còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hẹn, quá hạn hoặc hồ sơ từ chối giải quyết nhưng chưa nghiên cứu thấu đáo vấn đề cần tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Để làm rõ nguyên nhân trước khi báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình sử dụng công cụ AI đất đai, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị 61 UBND các xã, phường cung cấp các thông tin về việc trang bị tài khoản ChatGPT bản thương mại hoặc công cụ AI tương đương phục vụ công việc; nêu rõ đã trang bị hay chưa, số lượng tài khoản, đối tượng sử dụng, khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Về tình hình sử dụng công cụ AI đất đai, cần nêu rõ đã sử dụng hay chưa; số lượng cán bộ được phân công, tần suất sử dụng, nội dung nghiệp vụ đã khai thác, hiệu quả bước đầu; trường hợp chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa thường xuyên thì báo cáo rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục, thời gian bắt đầu sử dụng.

Văn phòng UBND tỉnh cho biết sẽ trừ điểm cải cách hành chính năm 2026 đối với các địa phương chưa sử dụng công cụ AI đất đai.