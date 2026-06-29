Gần dân để giải quyết thủ tục đất đai hiệu quả

(GLO)- Thời gian qua, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đưa cán bộ xuống tận các thôn, làng để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Cách làm này không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đưa thủ tục đất đai về tận thôn, làng

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã KDang có địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Phần lớn người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, nhu cầu thực hiện các thủ tục như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, sang tên vẫn còn rất lớn.

Trước thực tế đó, từ đầu năm 2026, UBND xã KDang đã xây dựng kế hoạch giải quyết hồ sơ đất đai lưu động tại các thôn, làng. Theo kế hoạch, vào thứ sáu hằng tuần, lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn Phòng Kinh tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cùng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đak Đoa sẽ lần lượt đến nhà sinh hoạt cộng đồng của 20 thôn, làng để trực tiếp tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch UBND xã KDang giải đáp những thắc mắc về hồ sơ, thủ tục về đất đai của người dân làng Bok Grek. Ảnh: N.D

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kê khai thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời được giải đáp các vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng và các thủ tục pháp lý cần thiết. Những hồ sơ đang giải quyết cũng được rà soát, xác minh để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Bà Tạ Thị Thu Chính (làng Bok Grek) cho biết gia đình bà có hơn 4 sào cà phê nhưng nhiều năm chưa làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nghĩ đất không có tranh chấp. Sau khi được UBND xã thông báo và hướng dẫn tận nơi, bà đã hoàn thiện hồ sơ và hiện diện tích đất đang được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Tương tự, anh Thê (làng Bok Grek) chia sẻ, gia đình anh có 2 sào đất trồng cà phê do cha mẹ khai hoang để lại. Sau khi được cán bộ xã hướng dẫn làm thủ tục, hồ sơ của anh đã hoàn tất các bước cần thiết và đang chờ thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Anh Thê phấn khởi khi hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tiếp nhận niêm yết công khai. Ảnh: N.D

“Cán bộ xã trực tiếp xuống làng hướng dẫn nên rất thuận lợi cho bà con. Tôi rất phấn khởi vì hồ sơ của gia đình đã có kết quả” - anh Thê cho biết.

Theo ông Y Von Mlô - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bok Gerk: Trước đây nhiều hộ dân mua bán đất chỉ thông qua giấy viết tay có xác nhận của già làng hoặc trưởng thôn. Do đó, việc xác minh nguồn gốc đất gặp không ít khó khăn. Nay được UBND xã hỗ trợ hoàn thiện thủ tục và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân rất đồng tình và phấn khởi.

Cải cách hành chính từ cơ sở

Ông Lương Nam Xuất Thế - Chủ tịch UBND xã KDang - cho biết: Việc đưa thủ tục hành chính về tận thôn, làng đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền pháp luật về đất đai, rà soát các trường hợp còn vướng mắc, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Qua đó góp phần hạn chế tranh chấp đất đai và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã KDang, trong các buổi làm việc tại thôn, làng, cán bộ chuyên môn trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục ngay tại chỗ. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý và phản hồi kịp thời cho người dân.

Ông Trịnh Văn Lập - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đak Đoa - cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với UBND xã KDang cử cán bộ giải quyết thủ tục đất đai cho người dân. Đối với các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức đo đạc, xác minh thực địa và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Các trường hợp có nhu cầu tách thửa hoặc đăng ký biến động đất đai cũng được hỗ trợ đầy đủ về thủ tục pháp lý.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đak Đoa hướng dẫn người dân xã Kdang làm hồ sơ thủ tục về đất đai. Ảnh: N.D

“Do số lượng hồ sơ cần giải quyết tại KDang còn khá lớn nên việc triển khai trực tiếp tại các thôn, làng mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình này đã được một số địa phương đến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm” - ông Lập cho biết.

Với phương châm gần dân, sâu sát và phục vụ người dân tốt hơn, mô hình giải quyết thủ tục đất đai tận thôn, làng của xã KDang đang tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tháo gỡ những tồn tại kéo dài trong lĩnh vực đất đai và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở cơ sở.