Ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại xã KDang

(GLO)- Chiều 29-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã KDang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các thôn Cầu Vàng, Cây Điệp, Hà Lòng 1 và Hà Lòng 2 tổ chức ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” tiêu biểu năm 2026.

Công trình được triển khai trên tuyến quốc lộ 19 dài 5 km, đi qua 4 thôn với tổng số 1.585 hộ dân. Đến nay, 816 hộ đã tham gia lắp đặt cột cờ, tạo nên tuyến đường đồng bộ, rực rỡ sắc đỏ sao vàng.

Các cột cờ được lắp đặt bằng sắt mạ kẽm, cao 2,5 m, thống nhất về màu sắc và chiều cao, bảo đảm tính thẩm mỹ và sự trang nghiêm của Quốc kỳ trong không gian dân cư.

“Đường cờ Tổ quốc” tại xã KDang rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Ảnh: ĐVCC

Tổng kinh phí thực hiện đường cờ hơn 130 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của người dân.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), công trình không chỉ tạo điểm nhấn trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026, góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tính đến nay, xã KDang đã có 2 công trình “Đường cờ Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã thực hiện.