Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại xã KDang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã KDang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các thôn Cầu Vàng, Cây Điệp, Hà Lòng 1 và Hà Lòng 2 tổ chức ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” tiêu biểu năm 2026.

Công trình được triển khai trên tuyến quốc lộ 19 dài 5 km, đi qua 4 thôn với tổng số 1.585 hộ dân. Đến nay, 816 hộ đã tham gia lắp đặt cột cờ, tạo nên tuyến đường đồng bộ, rực rỡ sắc đỏ sao vàng.

Các cột cờ được lắp đặt bằng sắt mạ kẽm, cao 2,5 m, thống nhất về màu sắc và chiều cao, bảo đảm tính thẩm mỹ và sự trang nghiêm của Quốc kỳ trong không gian dân cư.

“Đường cờ Tổ quốc” tại xã KDang rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Ảnh: ĐVCC

Tổng kinh phí thực hiện đường cờ hơn 130 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của người dân.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), công trình không chỉ tạo điểm nhấn trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026, góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tính đến nay, xã KDang đã có 2 công trình “Đường cờ Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã thực hiện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

